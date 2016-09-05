〈台北都會〉設計之都砸大錢沒成果 文化局竟又續編1.38億

2016-09-05

審計部指「無具體成果」 提四大缺失

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市文化局推動「二○一六台北世界設計之都」，從籌備到舉辦，總共歷時四年、三任文化局長，如今只剩不到兩個月就要結束，不僅遭批無感，連市長柯文哲也曾坦言不清楚內容。文化局長謝佩霓出席活動時，多次強調設計之都成效，但日前審計部卻直指設計之都執行至今「無具體成果」，包含執行內容與計畫差異過大、缺乏與中央合作具體成果、市政導入設計比例低，以及採購案變更金額增加等四大缺失。然而文化局一○六年度預算總額約卅二億元，竟還包含高達一．三八億元的「設計推廣專案計畫」預算，將用於續推「設計之都2.0」，且仍將花大錢請國外團隊來台作觀念推廣。對此，藍、綠議員皆批成效不彰，市民無感，再做國際交流意義不大，應把重點放在國內產業。

議員：應扶植產業 有示範性的設計

民進黨籍議員許淑華表示，如果編了一億多只是在辦講座和交流，那就不需要推2.0；許強調，如果要做2.0，應該把重點擺在扶植產業，像是做產業面的串連或是媒合，甚至是把一、兩個老舊社區再造活化。

國民黨籍議員王鴻薇六月在議會總質詢時就提出質疑，韓國首爾舉辦設計之都後，推漢江復興、東大門設計中心，超過一一四項工程，提升市民生活品質，芬蘭赫爾辛基面臨歐洲不景氣，舉辦設計之都後，則提升五％觀光產業；反觀台北市面臨中國、日本觀光客衰退，設計之都能有什麼貢獻？

國民黨籍議員吳世正直言，觀念這種東西，在圈內講，大家當然很有感覺，但民眾不了解，應該要提出具體的成果，例如荷蘭的老屋透過設計活化，就是很好的參考範例。

民進黨籍議員王威中表示，若對台北有益，編列一億多元預算其實不算太多，但不一定要繼續用設計之都這塊招牌，「市民對這名字沒有信心」。王建議，如果明年要續推，應該從兩個層面下手，首先是法規上的修改，例如小招牌運動等，就應該要修改相關法規，市府做示範性的設計，讓民眾了解，才能真正推動。

文化局：辦多場活動 民眾會更了解

文化局表示，至十月底止，會有多場大型官方活動，包含設計大展、設計政策論壇和國際設計論壇等，民眾會更了解設計之都。文化局主秘劉得堅認為，民眾看到作品，不見得知道跟設計之都有關，但設計日積月累地在生活中發生，就達到目的了。