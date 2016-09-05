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〈台北都會〉北海岸藝術祭 漂航紀事意象揭幕

2016-09-05

〔記者李雅雯／新北報導〕「二○一六北海岸藝術祭」，集結廿六位國內外創作者打造廿件作品，創作空間橫跨淡水、八里、三芝、石門、金山、萬里等六個行政區，昨天下午在淡水海關碼頭舉行開幕式，新北市長朱立倫和藝術家林舜龍共同完成作品《漂航紀事》，為北海岸藝術祭系列揭開序幕。

《漂航紀事》為林舜龍作品，坐落在淡水海關碼頭草坪區，使用漂流木打造，外表是條翻覆古船，全長十二米，走入內則是教堂樣貌，陽光從縫隙中灑入，柔和動人，裡頭已掛上民眾參與彩繪的竹風鈴。在開幕式上，朱立倫和林舜龍各自手拿小槌子，將作品最後一塊木板敲入，意味作品完成，北海岸藝術祭正式開幕。

朱立倫說，北海岸地景特色豐富，相襯藝術家作品，觀賞者可從中重新思考人、土地、生活間的關係，作品相當精彩。

林舜龍說，淡水海關碼頭周邊就是紅毛城、小白宮等古蹟，見證淡水發展；《漂航紀事》是條翻覆古船，有「翻轉」的意涵，意味著淡水不斷地在歷史中翻轉，進而可想想，從以前到現在，這些翻轉和人的關係；後續將在周邊栽種各種顏色牽牛花，使其生長攀爬上作品，成為一股「溫柔的力量」。

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  • 藝術家林舜龍作品的《漂航紀事》，外表是翻覆古船，某些角度又好似山豬；或是一條魚。（記者李雅雯攝）

    藝術家林舜龍作品的《漂航紀事》，外表是翻覆古船，某些角度又好似山豬；或是一條魚。（記者李雅雯攝）

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