〈台北都會〉淡水重建街登錄文化資產「聚落」 明年見分曉

2016-09-05

〔記者李雅雯／新北報導〕淡水區重建街在民國九十七年獲提報申請登錄文化資產「聚落」，此為新北市首例。目前該案正由顧問團隊執行區塊調查、居民意見蒐集，明年初將提出研究報告，提送文資審議委員討論，重建街能否成為新北市文資登錄聚落，將有答案。

文化局委託顧問團隊，昨天在淡水福佑宮召開座談會，目前聚落研究範圍在重建街兩側建物，北到文化路、重建街交接口，南至淡水清水巖祖師爺廟、福佑宮，住戶為二四三戶。

座談會上居民正反意見都有，有人認為已拓寬的重建街失去過往原貌特色，沒有成為文化資產的價值；有人則期待現有房子、環境妥善保存下來，成為淡水特色。

座談會後，顧問團隊計畫主持人黃威傑受訪指出，現階段廣泛聽取各方意見，聚落界定範圍會在多次討論意見彙整後逐漸聚焦，目前都是未定案，接下來將會做家戶訪問，了解居民看法。

文化局文化資產科長蕭書周表示，明年將提出「重建街聚落保存及再發展計畫綱要」，送交文資審議委員討論，重建街登錄與否，預估會有結論。