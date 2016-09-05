〈台北都會〉印尼文化嘉年華 新移民搖滾同歡
2016-09-05
〔記者鍾泓良／新北報導〕「阿巴卡巴！」
勞工局昨與駐台北印尼經濟貿易代表處在市民廣場舉辦「二○一六印尼文化節」，市長朱立倫穿上印尼傳統服飾，用印尼話「阿巴卡巴（大家好）」問候，獲得熱情回應。他說，新北市是最歡迎新移民、外籍勞工的城市，是印尼朋友的新故鄉。
朱立倫說，新北市的印尼新住民及勞工朋友約四萬多人，感謝印尼朋友對於新北市經濟及文化貢獻，也希望未來印尼文化節能愈辦愈成功，讓印尼文化融合為台灣多元文化的一部分。印尼駐台代表 Robert J. Bintaryo致詞表示，新北市每年所舉辦的印尼文化節成為一個重要橋樑，讓彼此有機會更瞭解對方，也讓印尼朋友得以紓解思鄉情懷。活動安排黃薑飯祈福儀式，由朱立倫切下印尼傳統黃薑飯的最上層獻給印尼代表，表示新北市尊敬與歡迎貴賓。
活動安排精彩的印尼Pencak Silat武術表演，以及印尼傳統慶典舞蹈表演，還有由印尼新移民組成的樂團Fresh Morning Band & The Relix Band演唱帶動氣氛，最後以印尼搖滾天團NAFF為壓軸，讓現場的印尼朋友嗨翻。
現場設置許多攤位，如印尼美食、義剪、免費按摩及移民署法令宣導，慈濟人醫會也照例熱情提供免費健檢。來台灣三年的Cindy表示，自己每年都會來參加印尼文化節，新北市是一個對印尼人很友善的城市，來這邊工作感到很愉快。
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