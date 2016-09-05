〈台北都會〉工程勞務一起發包 議員質疑違反採購法

2016-09-05

〔記者張安蕎／新北報導〕中園公托不僅未完成驗收，社會局將公托中心的工程建設，合併在「勞務採購案」中一起發包，也引起爭議，市議員許昭興表示，中園公托案總得標金額約一六九○萬，其中工程款高達一○五○萬，比勞務款還多，明顯與政府採購法第七條第四項牴觸，社會局甘冒違法之嫌發包，就是為了快速成立公托中心，幫朱立倫市長做剪綵政績。

她說，為了趕進度，社會局將工程與勞務合為一標，得標的業者將工程轉發包給裝潢公司，該公司再找各設計、監造、裝修等多家下游廠商施工。未料，中園公托的得標業者「中華民國文教產業發展協會」與包商「新藝裝潢股份有限公司」發生財務糾紛，最下游約八間施工廠商受牽連，拿不到約三百五十萬元工資，才會上街抗議。

社會局兒童托育科長林秀穗表示，由於公托案採購核心是以勞務委託為主，因此以勞務標發包。協會理事長張義雄強調，協會與包商無財務糾紛，是包商惡意倒閉，他也是受害人。

得標業者與下游廠商爆財務糾紛

下游廠商質疑，社會局設立的投標門檻太低，竟未要求得標廠商應具備足夠財力，可以先行墊付工程款給施工廠商，導致得標業者與下游廠商財務糾紛，中園公托財務糾紛發生近一年，北新公托已逾兩年，社會局身為主管機關，不催促業者完成驗收，也不理會局內還有尾款尚未核發，完全擺爛，近來又有兩個公托標案正進行招標，他們擔憂不合理標案機制，將造成更多廠商受害。

林秀穗表示，因為公托是非營利事業，所以沒有設立押標金，會要求公托廠商與包商協調，若對公托營運產生影響，局方可依契約規定向公托廠商求償。

許昭興表示，採購法第七條第四項規定，「採購兼有工程、財物、勞務二種以上性質，難以認定其歸屬者，按其性質所占預算金額比率最高者歸屬之」，公托的工程款金額大，不應該用「勞務採購案」發包。她認為社會局應將工程及勞務案分開發包，待中心裝修完畢後，才發包給相關單位營運。