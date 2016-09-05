〈北部〉賢文社區無處去 靈恩堂供20坪地

2016-09-05

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕羅東靈恩堂慷慨無償提供場地給羅東賢文社區發展協會使用，讓近百人的協會有個可以遮風避雨的場所，還能為社區民眾設計課程，未來計畫導入長期照顧服務，整合教會與社區資源，一起進行社區營造工作。

羅東鎮賢文社區發展協會成立以來，已經超過二十年沒有自己的「家」，因為社區位於市區中心，遍尋不著適合的土地興建社區活動中心，會員往往要到處借場地辦理活動，羅東鎮公所為解決賢文社區發展協會之苦，特別請託財團法人台灣中國基督教信義會靈恩堂無償提供賢文社區活動場地。

牧師林福雄一口答應，無償提供二十坪的空間，讓社區發展協會擁有可以遮風避雨的場所，不但有交誼廳、教室、廚房、衛浴等設備，室外還有另外廿坪綠意盎然的小花園，讓社區不但可以在這邊進行會議、辦理研習進修，還能聚會聯誼，昨天舉行社區活動場所的揭牌儀式。

「甘心給、用心愛。」林福雄知道社區發展協會長期沒有場地後，回頭想想教會也在這邊四十多年，希望可以貢獻一份心力，一方面希望實踐基督徒的信仰，愛神、愛人，另一方面也希望可以跟民眾、社區有更多接觸，未來也會設計活動和課程，讓社區長輩一起參與，期盼將社區與教會資源聯結並發揮最大效益，共同為鎮內社區營造工作深耕努力。