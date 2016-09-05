〈北部〉文旦園好水溝 養錦鯉活跳跳
2016-09-05
〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣瑞穗鄉鶴岡村以栽種文旦柚聞名，當地的水質也令人稱羨，有村民索性在一九三縣道旁的水溝內，養殖價值不斐的錦鯉，令過路遊客嘖嘖稱奇。
瑞穗鄉鶴岡村被一九三縣道橫越，在八十四公里二百五十公尺處，當地居民樹立了一塊醒目的告示牌，註明「有養魚 勿亂丟垃圾 捉魚」，沿途經過人車很難不注意到，紛紛停下車來觀看一番。
仔細往水溝內一瞧，約卅公尺長的水溝內，兩側被以石塊堵住，再栽種蓮花及水草植物，保持活水流動狀態，不到五十公分深的水溝內，養了百餘尾顏色鮮艷的錦鯉，不但相當吸睛，也讓過往的遊客嘖嘖稱奇。
當地陳姓居民表示，也不知道什麼時候開始養魚，一開始是有人看到水溝內有大肚魚、鯽魚等普通本土魚種，但後來有人開始放養錦鯉，逐漸成為現在的規模，也成了附近居民免費賞魚的去處。
來自海岸山脈 做為灌溉水
他說，當地水溝內的水來自海岸山脈，做為灌灌文旦柚及稻田用途，近幾年來當地以有機栽種文旦為主，水質未受到污染、相當清澈，養魚成為測試水質的指標，溝水注入秀姑巒溪後，也成為附近良質米灌溉水來源。
鶴岡村位於花蓮縣瑞穗鄉東側海岸山脈的山坡地上，民國五十年代，曾以「鶴岡紅茶」揚名海外，但因市場轉變、銷售日益蕭條，為了另尋出路，當地農民開始試著改種文旦，經過多年的培育與改良，汁多味美、香甜細嫩的「鶴岡文旦」，成功地拓展至全國市場，打出一片天下。
鶴岡地區共有八百多公頃的文旦果園，年產量高達二千四百萬斤，近十年來已成為花蓮地區知名的優質農產品。
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