| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉苗縣文旦柚少三成 質好甜度高

2016-09-05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣文旦柚，今年受到年初寒害及四月雨害影響，產量雖較往年少三成，不過在自然疏果及農友悉心照料下，甜度更勝以往，可達十二度左右，品質依舊優異不受影響。

苗栗縣有六鄉鎮種植文旦，其中西湖鄉種植面積達一百六十公頃以上，是縣內最大文旦產地，所產的文旦果肉細緻，散發蜂蜜香氣，深受消費者喜愛。

「一○五年度柚見中秋慶團圓農特產品展售暨苗栗縣文旦果品評鑑活動」，昨天在西湖鄉湖東村多功能活動中心舉行，計有全縣一○三名柚農參加，經評審就包裝管理、外觀形狀、肉質風味、果皮厚度、果肉率、糖度、種子數等項目評鑑，由公館鄉柚農陳葉秀美奪下特等獎，西湖鄉農友也在頭等、二等多有斬獲。

西湖鄉農會推廣部主任郭建志表示，縣內雖然年初受寒害影響，產量減少近三成，但在柚農悉心照顧下，品質依舊優異，不受影響；今年也因量減，價格提高，每箱十斤依等級售五百、五百五十元，較去年漲了五十元，仍供不應求。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
焚化爐回饋金 逾5成花在觀摩、社團補助

桃園市垃圾焚化爐從九十九年到一○四年的六年間，回饋周邊九個里四億餘元，但審計處檢討發現，回饋金用在水溝、公園等建設項目僅五千三百餘萬元，用於…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：〈北部〉苗縣文旦柚少三成 質好甜度高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.