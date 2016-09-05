〈北部〉苗縣文旦柚少三成 質好甜度高

2016-09-05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣文旦柚，今年受到年初寒害及四月雨害影響，產量雖較往年少三成，不過在自然疏果及農友悉心照料下，甜度更勝以往，可達十二度左右，品質依舊優異不受影響。

苗栗縣有六鄉鎮種植文旦，其中西湖鄉種植面積達一百六十公頃以上，是縣內最大文旦產地，所產的文旦果肉細緻，散發蜂蜜香氣，深受消費者喜愛。

「一○五年度柚見中秋慶團圓農特產品展售暨苗栗縣文旦果品評鑑活動」，昨天在西湖鄉湖東村多功能活動中心舉行，計有全縣一○三名柚農參加，經評審就包裝管理、外觀形狀、肉質風味、果皮厚度、果肉率、糖度、種子數等項目評鑑，由公館鄉柚農陳葉秀美奪下特等獎，西湖鄉農友也在頭等、二等多有斬獲。

西湖鄉農會推廣部主任郭建志表示，縣內雖然年初受寒害影響，產量減少近三成，但在柚農悉心照顧下，品質依舊優異，不受影響；今年也因量減，價格提高，每箱十斤依等級售五百、五百五十元，較去年漲了五十元，仍供不應求。