〈北部〉南庄124縣道遇雨崩坍 議員促改善
2016-09-05
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉一二四縣道，前天發生土石崩塌情形，交通中斷，影響用路人安全；縣議員陳光軒指，他多次辦理會勘尋求改善，縣府總喊「沒錢！」批評太消極；縣府工務處長趙清榮說，若每次都在同一個地點發生，一定會想辦法處理改善。
陳光軒表示，一二四縣道為南庄鄉重要聯外道路之一，但只要下雨，土石含水量增加，便容易崩塌，他盼縣府積極處理，但每次總是「暫時處置」，只把掉下來的石頭清開，屢屢要求做好防護措施，縣府卻總回覆沒錢。
趙清榮說明，一二四縣道總長約五十一公里，道路旁山壁年復一年，自然會老化、剝脫，但山壁上仍有植物生長，形成自然保護， 若用水泥構造方式進行防護， 恐有破壞自然疑慮。一旦發生落石，縣府也會在最快時間內搶通，至少先恢復單線車道，供用路人通行。
陳光軒認為，「天然水土保持法」 說法相當荒謬，此路段易有土石崩塌，山壁長期沉陷不穩定狀態，縣府應好好檢視問題，不能因經費受限就不作為。
工務處養護科長黃哲君則說，一二四縣道上一次較嚴重崩塌，是民國九十九年，多年來頂多只有小石頭掉落， 山壁植被覆蓋茂密，暫時沒有改善計畫。
南庄鄉長賴盛為表示，前次較嚴重崩塌情形，也是在民國九十九年時，山區道路難免有落石，呼籲用路人行經得留意；鄉代表會主席衛燕能則說，用路人現在多都改走縣道一二四乙線，一二四縣道崩塌現象，已改善很多。
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