〈北部〉教部優良特教人員 徐智杰獲選

2016-09-05

〔記者陳昀／桃園報導〕投身特殊教育廿一年的桃園區建國國中教師徐智杰，有感於特教資源不足，他自修程式語言為學生建置教學網站，並自行開發電腦輔助教學軟體；一○二年校方開設農業技藝班，他教導學生種植有機蔬果、多肉植物等在校內銷售，增加特教生與他人的互動機會，多年的用心付出獲選為教育部優良特殊教育人員。

徐智杰表示，一般學生使用的教材進度較快，但特教生需要不斷重複和速度較慢的教學，市面少有相關輔助教材，許多教師都是埋頭自己做，他利用課餘時間自修程式語言、建置教材網站，也將資源共享，還曾有香港的特教教師寄信向他索取教材。

在桃園區農會協助下，學校四年前自辦農業技藝班，徐智杰教導特教生用自己種的菜製作料理，也讓他們在校內叫賣自種的蔬果與自製的料理，練習人際互動。他說，有學生從不願接觸泥土到主動詢問種菜的知識，他們的改變就是他最大的收穫。