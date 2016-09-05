| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉教部優良特教人員 徐智杰獲選

2016-09-05

〔記者陳昀／桃園報導〕投身特殊教育廿一年的桃園區建國國中教師徐智杰，有感於特教資源不足，他自修程式語言為學生建置教學網站，並自行開發電腦輔助教學軟體；一○二年校方開設農業技藝班，他教導學生種植有機蔬果、多肉植物等在校內銷售，增加特教生與他人的互動機會，多年的用心付出獲選為教育部優良特殊教育人員。

徐智杰表示，一般學生使用的教材進度較快，但特教生需要不斷重複和速度較慢的教學，市面少有相關輔助教材，許多教師都是埋頭自己做，他利用課餘時間自修程式語言、建置教材網站，也將資源共享，還曾有香港的特教教師寄信向他索取教材。

在桃園區農會協助下，學校四年前自辦農業技藝班，徐智杰教導特教生用自己種的菜製作料理，也讓他們在校內叫賣自種的蔬果與自製的料理，練習人際互動。他說，有學生從不願接觸泥土到主動詢問種菜的知識，他們的改變就是他最大的收穫。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
焚化爐回饋金 逾5成花在觀摩、社團補助

桃園市垃圾焚化爐從九十九年到一○四年的六年間，回饋周邊九個里四億餘元，但審計處檢討發現，回饋金用在水溝、公園等建設項目僅五千三百餘萬元，用於…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：〈北部〉教部優良特教人員 徐智杰獲選


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.