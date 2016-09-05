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〈北部〉大溪觀光吊橋重開放 YouBike試騎

2016-09-05

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪區地標「大溪觀光吊橋」，六月廿七日因延伸景觀平台出現裂縫、傾斜封閉兩個多月後整修完成，昨天下午重啟通行，市府交通局安排YouBike巡航大溪橋，由副市長王明德、大溪區長黃睿松等人領騎，為YouBike在大溪設站暖身，初步選在月眉、大溪橋頭兩停車場設立租賃站，今年底前啟用。

大溪觀光吊橋搶修工程包括傾斜橋面板清除、傾斜平台扶正、安裝支撐及護欄、橋面板澆置等作業，市府養護工程處將修橋過程以縮時攝影方式做影像紀錄，並置於網路（https://youtu.be/x9bUA6OZVPU）上讓市民點閱。

養護工程處長劉軍希表示，為確保大溪橋通行安全，明年持續編列四千萬元進行整座橋體的安全檢測及結構改善，同時也會進行全年度的監測工作，希望能於第一時間發現問題及時改善，確保市民使用安全。

昨天的重啟通行在大溪橋頭也配合「韭菜花節」活動，吸引遊客騎鐵馬穿梭韭菜花田旁的自行車道，沿途欣賞韭菜花呈現的雪景，也品嚐韭菜元寶、韭菜盒子、韭菜包、韭菜湯圓等特色料理，炒熱大溪橋重啟通行日的歡樂氣氛。

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  • 大溪觀光吊橋重啟通行，由副市長王明德（前中）領騎YouBike巡航大溪橋。（記者李容萍攝）

    大溪觀光吊橋重啟通行，由副市長王明德（前中）領騎YouBike巡航大溪橋。（記者李容萍攝）

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