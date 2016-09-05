〈北部〉焚化爐回饋金 逾5成花在觀摩、社團補助

2016-09-05

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市垃圾焚化爐從九十九年到一○四年的六年間，回饋周邊九個里四億餘元，但審計處檢討發現，回饋金用在水溝、公園等建設項目僅五千三百餘萬元，用於觀摩、社團補助的費用高達二億一千餘萬元；其中蘆竹區中福里只有四千多人，從一○三年起連續兩年環保觀摩費都達五百六十萬元，而蘆竹區公所去年編列觀摩費用，僅調解委員會三萬元，相較有如天壤之別。

環保局一般廢棄物管理科長呂明錡說，回饋金的使用須符合自治條例規定，無論是觀摩、社團補助或是建設類都是允許支出項目，各里申請使用的經費都會公布於網站。

蘆竹區中福里長黃文錦說，環保觀摩是針對回饋區內一千多名居民編列，這是歷年慣例，五百六十萬元是預算數，都採公開招標，扣除未參加觀摩者，每年支出的費用都在四百萬元內。

桃園市審計處報告指出，桃園焚化爐六年來補助各里經費共四億零一百五十萬餘元，用於環保相關設施只有三千七百七十六萬餘元，建設經費也只有五千三百四十三萬餘元，兩項與公共建設相關經費，只占回饋金總數的二十二．七一％。

報告中披露，用於非公共建設的經費，以觀摩、社團補助費用最高，達二億一千零六萬餘元，其次是各社區管委會及回饋設施（如溫水泳池）運作管理費一億零二十四萬餘元，合計占總數七十七．二九％。

報告指出，回饋金用途偏重於短期消費性支出，建議市府研訂辦法，讓「消費性」與「建設性」經費相等比率。

市立垃圾焚化爐的回饋金可使用範圍共有九個里，包括中壢區永福、內定、文化、忠福、復興、忠孝、成功等七個里，以及蘆竹區中福里、桃園區龍山里。