〈北部〉平鎮棒球場不堪用 年底將花1.4億重建

2016-09-05

〔記者陳昀／桃園報導〕市立平鎮棒球場是南桃園重要的體育場地與訓練基地，但建物老舊會漏水，且消防及照明設施都不足等問題亟須改善。市府體育局長夏金興指出，經評估若採整修只能增加十至二十年使用年限，且無法徹底改善問題，因此決定拆除重建，已編列一．四億元經費，預定年底開工、一年後完工，將可使用五十年。

平鎮棒球場包括球場主體與一樓的球員宿舍、休息室、辦公室、廁所及二樓的看台區，夏金興說，棒球場已有四十三年歷史，且缺乏消防設備、無障礙設施，還有壁癌、滲水等問題，室內練習場及射箭場也都環境不佳、訓練機能不足。

夏金興表示，棒球場主體、室內練習場及射箭場都將全部重建，新建棒球場主體為兩層樓高的鋼筋混凝土建築，將規劃投打練習場、重量訓練室、球員淋浴間、會議室及住宿空間等，同時會加強看台區的夜間照明；此外，室內練習場與射箭場分別增設內野練習區及九十公尺遠的男子標準射箭道。

夏金興說，體育局已編列一．四億元預算新建平鎮棒球場，包含主體建物四千九百萬元、室內棒球練習場四千八百五十萬元、射箭場一千四百五十萬元及周邊環境整修二千八百萬元，預估年底動工、明年十二月完工，而室內練習場預計一○七年六月完工。

由於平鎮棒球場是平鎮高中與新明國中棒球隊的主要練習場地，夏金興表示，整修期間將安排球員到青埔運動公園棒球場練習，由校方小巴士接送球員往返，若車輛不足，體育局將派遣租賃車輛接送。

此外，平鎮棒球場周邊停車位不足、違規停車情況嚴重，夏金興說，已經與平鎮區公所協商停車空間共構，在公所後方增設卅五個汽車停車格、德育路旁設置六十五個機車停車格，也會加強綠美化。他說，球場完工後將採夜間ＯＴ模式，會設置攤位委由民間營運，希望在球賽與練球以外的時間可開放使用，吸引更多人潮。