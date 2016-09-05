〈中部〉又撞桿亡！ 中寮鄉民：毛毛的

2016-09-05

已發生多起自撞電桿死亡車禍

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉3日晚間發生機車自撞電桿死亡車禍。51歲廖姓男子返家途中撞到投26線路旁的電桿，人車噴飛，各據1個車道，廖男傷重不治。該鄉數年來發生多起撞電桿死亡車禍，民眾覺得毛毛的；警方說，非關風水，電桿未地下化、路暗且略彎、未戴安全帽才是肇因。

住中寮鄉的廖姓男子，前晚騎機車行經該鄉八仙村的投26線1.1公里路段，不知何故突然自撞路旁電桿，人與機車都噴飛出去，人倒在往福盛村方向的車道，機車則飛了數公尺到對向的慢車道上，30秒後對向才有汽車行經。

經過該路段的汽車駕駛發現同向慢車道上有機車，卻沒有看到人，經找尋才在對面看到有人躺在地上，因未帶手機，開往前方的雜貨店，請店家幫忙打119報案，經送醫急救仍傷重不治。

廖男上有老母、下有一子，是家庭經濟支柱，家境原就不好，如今車禍死亡，老母連喪葬費都籌不出，中寮警分駐所昨已幫其聯絡多個基金會協助料理後事。

該鄉數年來發生多起死亡車禍，大多是自撞電桿，甚至有父子或是兄弟先後撞電桿死亡，鄉民議論紛紛，有人說是「風水有問題」，但警方表示，是因鄉間電桿未地下化，沿路都是電線桿，加上路燈不多，該處略彎，且廖男未戴安全帽，才會如此嚴重。