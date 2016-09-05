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〈中部〉公車司機開車追劇 乘客嚇傻

2016-09-05

〔記者張菁雅／台中報導〕一位媽媽帶著兩個小孩3日下午5時搭乘6路公車，司機一路上常緊急煞車，她快下車時竟發現司機一邊開車、一邊看電視劇，回家後氣得把司機追劇的影片PO到臉書社團「爆料公社」，質疑司機不顧乘客安全。

一路急煞 台中客運已懲處

這位媽媽表示，前天下午5時許，她帶2個小孩在中區第一廣場前搭6路公車，司機一路上不是猛按喇叭、就是緊急煞車，好多站著的乘客都差點往前摔，她快下車時，赫然看到司機居然一邊開車、一邊看電視劇，當場傻眼。

她說，他們的生命竟然被司機這樣的擺佈，她應該慶幸自己活著到家。網友看到影片後也痛罵司機「草菅人命」、「太不應該了」；還有網友開玩笑說，「他在測試公司是否真的有保險」。

台中客運對此表示，經調查，這名駕駛確實一邊開車、一邊使用手機看影片，公司絕不允許司機在行駛中使用手機及觀看影片，已經對該名駕駛進行行車安全再教育，同時以記過、減發安全服務獎金作為懲處。

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  • 這名公車駕駛邊開車邊使用手機看影片。（翻攝自爆料公社）

    這名公車駕駛邊開車邊使用手機看影片。（翻攝自爆料公社）

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