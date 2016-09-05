〈中部〉〈門口好臭〉4度遭丟屎尿 夜不眠擒仇家

2016-09-05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名洪姓男子與人結怨，趁三更半夜到對方家裡丟屎尿，而且連續丟了4次，第五次要丟時，被害人守在家門口，剛好被逮到，即使「人贓俱獲」，洪男仍矢口否認涉案，還反控對方誣陷他，但法官仍認定屎尿確是洪男所丟，判他拘役50天。

家裡被丟屎尿的李男說，每次一起床，走到家門口，就聞到一股濃濃的尿臊味和臭大便味，這種情況共有4次，每次間隔約2、3天，害他被鄰居罵到「臭頭」。

「人贓俱獲」 判拘役50天

他說，發現對方都利用清晨時間作案，為抓住「凶手」，他每天不睡覺，守在家門前，但前後「守株待兔」近1個月卻都沒有斬獲，他可以猜出是仇家洪男所為，可惜一直沒有足夠的證據。

他表示，今年6月底，他一直守到凌晨3點，看到洪男騎機車在街上買東西吃，他趕快回到家門口，結果到清晨5點時，果然見到洪男從駕駛座拿塑膠袋倒出一袋袋的屎尿在他家門口，他趕忙衝出來，洪男想逃逸，他用棍棒敲破對方的後車窗。

洪男在法庭矢口否認犯案，還說李男誣告他，請法官主持公道。但法官認為，被害人指證歷歷，也承認敲碎對方後車窗，一定是盛怒下才有的作為，反觀被告，敢做不敢當，至今仍否認涉案，其明顯觸犯公然侮辱罪，判處拘役50天。