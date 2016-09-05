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〈中部〉酒駕摔傷急診 色男摸護理師臀部

2016-09-05

趁她轉身操作血壓計

〔記者顏宏駿／員林報導〕彰化縣一名謝姓男子酒駕不慎自摔受傷，被送往醫院急救，不料在急診室竟控制不了自己的性慾，摸了護理師臀部一把，醫院報警處理，男子被判拘役50天，可易科罰金，以1天1000元計算，這一摸，得付出5萬元的代價才免於牢獄之災。

辯酒醉想抓頭、摸身體

彰化地方法院判決書指出，謝男今年5月間因酒後駕車不慎自摔倒地受傷，被送往一家醫院急診室急救時，竟趁急診室護理師轉身操作血壓計、不及抗拒之際，摸了護理師臀部一下，當場被在旁的其他護理人員發現並報警處理。

判拘役50天 代價5萬元

謝男向法官坦承有碰觸護理師臀部，但否認有性騷擾犯行，還辯稱他當時已酒醉不省人事，意識不清，只是反射動作，是想抓頭或摸身體，對護理師並未存有非分之想。

不過，法院根據該護理師於檢察官偵訊時證稱當時被告未攜帶身分證，經她詢問被告的身分證字號，他都說得出來，可見被告是清醒的。

而且被告當時臉朝向她，一看就知道如果摸下去會摸到她屁股，如果只是想抓頭，怎麼還會摸到她等語，足認被告所辯不足採信。

此外並有現場監視錄影光碟及監視錄影畫面翻拍照片等可考，因此被告犯行堪予認定。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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