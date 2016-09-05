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〈中部〉金婚、鑽石婚表揚 三兄弟同台

2016-09-05

〔記者張軒哲／台中報導〕大雅區公所舉行金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動，秀山里八旬夫妻張萬枝及張陳雪娥結縭六十一年，與二弟張萬成、張莊玉菊夫婦、三弟張萬欽、張陳清環夫婦，同台接受表揚，傳為鄰里美談。張萬枝透過「張乞食獎學金基金會」數十年來嘉惠學子無數，受到各界好評。

大雅區今年金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動，共有六十七對模範夫妻連袂出席，加上龐大親友團陪同，場面熱鬧。秀山里十八鄰張家三兄弟成為全場焦點，大哥張萬枝與妻子張陳雪娥結縭逾一甲子，是秀山里結婚年齡最長久的夫妻，為家庭盡心盡力無私奉獻，如今兒孫滿堂、三代相處融洽。

張家二弟張萬成、張莊玉菊夫婦也受鑽石婚表揚，三弟張萬欽、張陳清環夫婦則是金婚表揚。秀山里里長蔡錦瑭表示，張家三兄弟住得很近，兄友弟恭，彼此照應，難得有三兄弟夫妻受表揚，張萬枝以父親姓名設立「張乞食獎學金基金會」嘉惠區內學子。

大雅區長李順彬表示，秀山里張家三兄弟夫妻同台，相當難得，另外，三和里廖繼憲及廖陳芳夫妻互相扶持超過六十年，兩人相繼榮獲九十一年模範父親及九十六年模範母親殊榮，感情恩愛成為兒孫的榜樣。在表揚活動中，從每對夫妻的神情上不僅看到了幸福，更看到對承諾的執著。

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  • 秀山里張萬欽（左起）、張陳清環、張萬枝、張陳雪娥、張莊玉菊與張萬成三兄弟夫妻同台受表楊。（記者張軒哲攝）

    秀山里張萬欽（左起）、張陳清環、張萬枝、張陳雪娥、張莊玉菊與張萬成三兄弟夫妻同台受表楊。（記者張軒哲攝）

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