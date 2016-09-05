〈中部〉太平潑水節 親子打水仗開心
〔記者陳建志／太平報導〕太平區中山里社區發展協會連續第六年封街舉辦「八八潑水節」活動，吸引數千位大小朋友到場打水仗，大家帶著水搶、水桶，就連澆花噴水器都出動，現場大人、小孩不論認不認識都開心拿水互噴，雖然全身濕透，但每個人都笑開懷，太平區長陳小菲、立委何欣純到場致詞也都被偷襲潑成落湯雞，小朋友開心地說：「真的太好玩了，明年還要再來」。
中山里社區發展協會昨天舉辦「八八潑水節」活動，在區公所協助下封閉環太東路，並協調清潔隊支援三台水車，全天候載水讓民眾玩個痛快，上午活動還沒正式開始，現場就擠滿民眾，個個有備而來，不但手上拿著水桶、水槍，就連蛙鏡都戴上，水車一抵達供水，大家立刻一擁而上裝水打起水仗。
現場水花四濺，不時看到大人、小孩相互追逐噴水畫面，就連站在水車上拿著水柱噴水製造效果的工作人員，也成為大家圍攻的對象，數千人high翻天。
就讀宜欣國小三年級的張鈞輔，昨天在爸爸陪同下，帶著水槍參加活動，父子兩人在輪番水攻下全身都濕透，不過開心地說：「真的太好玩了，明年還要再來！」
太平區長陳小菲、立委何欣純等人到場致詞，陳小菲說，感謝民眾每年熱情捧場，讓潑水節變成太平年度盛事，除藉此活動感謝爸爸辛勞，讓爸爸清涼一下，也希望大家玩得愉快、遇水則發。
中山里長閻泰利表示，今年經費不夠，一度想停辦，後來因民眾不斷詢問：「今年何時要辦潑水節？」加上市府增加補助，為不讓民眾失望決繼續舉辦，現場準備液晶電視、平板電腦、藍芽耳機等眾多獎品讓大家摸彩，看到那麼多人到場玩得很開心，就覺得所有的辛苦都值得，特別感謝所有工作人員辛勞。
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