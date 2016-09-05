〈中部〉每坪13萬 精密園區勞宅供申購
2016-09-05
該園區無自宅勞工優先
〔記者張菁雅／台中報導〕精密機械科技園區第二期勞工住宅每坪平均僅售十三萬元，將分兩階段開放申請，第一階段即日起至十月卅一日受理精密園區及周邊工業區無自用住宅的勞工申請；若有餘屋則進入第二階段，開放台中市所有勞工申請。
精密機械園區第一期勞工住宅前年底推出二百戶，銷售一空，市府去年底標售第二期勞工住宅用地三千五百多坪。經發局表示，根據建商的規劃，初步估算第二期勞工住宅約有七百戶，其中二百戶保留做為社會住宅，其餘五百戶開放給符合資格的勞工申購。
經發局指出，這次勞工住宅銷售分兩階段辦理，第一階段銷售對象為精密園區及周邊工業區勞工，其中二成出售給精密園區一、二期無自用住宅勞工，八成售給台中工業區及中科台中園區無自用住宅勞工；若有餘屋時，則對台中市勞工進行第二階段銷售。
周邊新屋每坪售價逾20萬
勞工住宅每坪平均售價不超過十三萬元，坪數在卅二至四十六坪間，為三至四房的住宅，在精密園區附近的嶺東地區，新屋每坪售價在廿萬元以上。經發局表示，第二期勞工住宅預計十一月取得建照，明年四月動工。
勞工住宅申請資格為設籍於台中市、年滿廿歲、所得低於台中市去年家庭平均所得一百一十六．九萬元、在職滿三個月以上的勞工等。由於售價低於市價許多，為避免投資者炒作，經發局也規定購買者十年內不得轉售。
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