〈中部〉民怨梧棲大排髒臭 市府從「頭」改善
將建水質淨化現地處理系統
〔記者黃鐘山／台中報導〕中市重要排水渠道梧棲大排，水質嚴重惡化，與三條圳銜接的轉彎處，還經常卡住垃圾雜物，環境衛生令人憂心。市議員楊典忠獲報到場發現，大排水面上懸浮物種類繁多，甚至還有死魚。市府水利局說，將建置水質淨化現地處理系統改善，明年底前完工運轉。
「拜託ㄟ！不是說要做水質改善工程，為甚麼梧棲大排還那麼髒、那麼臭！環境衛生差，生活日子怎麼過啊！」蔡姓民眾說，梧棲大排水質惡化情形嚴重，去年梧棲大排的大興橋做了取水工程後，與三條圳銜接的轉彎處就經常卡住髒污垃圾，天氣炎熱時更是臭不可聞，環境衛生令附近民眾擔心。
楊典忠現場會勘時發現大排水面上懸浮物種類眾多，甚至還有死魚漂雜其中，通報水利局後已進行河道清淤。不過，他認為沙鹿區三條圳下游銜接梧棲區梧棲大排，是海線橫跨兩區的重要河川，市府應該每週進行河道巡查，實在不該讓附近民眾忍受如此嚴重的髒污，通報後才進行清淤。
每日處理萬噸污水 年底發包
水利局表示，將從源頭解決梧棲大排水質惡化問題，已獲環保署經費補助建置水質淨化現地處理系統，透過抽引上游遭污染的支流排水，以及截流家庭污水淨化等方式，每日可處理一萬公噸的水量，淨化後的水將導回大排做為生態基流量，今年底發包施工，明年底前完工運轉，將可有效改善大排水質。
至於梧棲大排、三條圳銜接處常有垃圾堆積，水利局短期將派員每週巡查及清理河道，近日也將與台中農田水利會協調定期開放上游水閘門，維持河道基流量並提升水中溶氧量，改善異味問題。另外也呼籲，全民一同愛護河川，不要再將垃圾任意丟棄，發揮公德心順手將垃圾帶走，一起維護市容清潔。
看更多！請加入自由時報粉絲團
已發生多起自撞電桿死亡車禍南投縣中寮鄉3日晚間發生機車自撞電桿死亡車禍。51歲廖姓男子返家途中撞到投26線路旁的電桿，人車噴飛，各據1個車道…
- 急救現場民眾忙拍照 消防員「拍什麼拍、快找人幫忙」
- 花蓮吉安2車相撞 釀2屍3命慘劇
- 民眾仍愛實體銀行 美金融業難瘦身
- 《自由廣場》古墓奇兵壞事！
- 治鼻過敏名醫出包！？ 女大生控遭強吻、搓乳
- 台股開盤上漲60.52點 報9048.07點
- 《歐巴馬出席杭州G20》機場吵到賓館 中美官員差點打架
- 寶可夢等跨境電商將課稅 年銷逾48萬須繳營業稅
- 書劍集》註定模糊的兆豐銀案真相
- 中職》富邦金控將承接義大犀牛 上限3億元
- 陪她買醉護送回家 馮德倫10年前早對舒淇有好感
- 活動假牙症候群好困擾 香港商人赴台求醫解決了
- NBA》荒謬！騎士助教群至今仍未續約
- 陽耀勳致勝轟 猿3連戰橫掃兄弟
- 台灣戲曲中心未竣工 卻已開始賣票
- 港獨校園萌芽 年輕人衝撞選情
- 全世界最大 東部大猩猩極度瀕危
- 男大生自摔卡車底 10多名路人抬車救
- 《愛肝加油站》─肝癌標靶藥「蕾莎瓦」 健保有條件給付
- 對流雲系旺盛 雙北等4縣市發布大雨特報
- 〈職場觀察員〉別讓寶可夢，毀了你的升遷夢！
- 交通部望增加道安課程 潘文忠：不應再增加課程時數
- 「醉」想抓快龍 無視警車闖紅燈
- 三鐵一哥謝昇諺腳傷 「泳」闖三鐵
- 上班一族9月徵文─職業婦女甘苦談
- 小哈利親哄Q妹睡覺 伊能靜暖在心裡
- 世界盃資格賽》拉波特改披西班牙戰袍？ 法足協：他家的事
- 市場溫體肉 生菌數高！國產豬政策 只做半套？
- 新政府傳首波裁軍 陸海空3軍估減3萬人
- 〈這時節的吃〉石斑魚美味 履歷掛保證
- 傳政府將裁軍3萬人 國防部出面澄清
- 〈體檢家庭風險〉避免霸凌 快隱身
- NBA》浪花兄弟2.0？ 國王隊請湯普森兄到隊試訓 （影音）
- 總ㄟ偷教撇步 方季惟開球沒挖地瓜
- 男嶺腳瀑布跳水 跳進鬼門關
- 09/05 各報重點新聞一覽
- MLB》朗神連2天敲雙安 馬林魚吞敗勝率跌破5成
- 【愛讀書】 《走向荒野》
- 美網》大滿貫307勝 小威最強網后
- 〈徵文啟事〉我選的洗衣劑
標題：〈中部〉民怨梧棲大排髒臭 市府從「頭」改善
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email