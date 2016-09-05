〈中部〉民怨梧棲大排髒臭 市府從「頭」改善

2016-09-05

將建水質淨化現地處理系統

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市重要排水渠道梧棲大排，水質嚴重惡化，與三條圳銜接的轉彎處，還經常卡住垃圾雜物，環境衛生令人憂心。市議員楊典忠獲報到場發現，大排水面上懸浮物種類繁多，甚至還有死魚。市府水利局說，將建置水質淨化現地處理系統改善，明年底前完工運轉。

「拜託ㄟ！不是說要做水質改善工程，為甚麼梧棲大排還那麼髒、那麼臭！環境衛生差，生活日子怎麼過啊！」蔡姓民眾說，梧棲大排水質惡化情形嚴重，去年梧棲大排的大興橋做了取水工程後，與三條圳銜接的轉彎處就經常卡住髒污垃圾，天氣炎熱時更是臭不可聞，環境衛生令附近民眾擔心。

楊典忠現場會勘時發現大排水面上懸浮物種類眾多，甚至還有死魚漂雜其中，通報水利局後已進行河道清淤。不過，他認為沙鹿區三條圳下游銜接梧棲區梧棲大排，是海線橫跨兩區的重要河川，市府應該每週進行河道巡查，實在不該讓附近民眾忍受如此嚴重的髒污，通報後才進行清淤。

每日處理萬噸污水 年底發包

水利局表示，將從源頭解決梧棲大排水質惡化問題，已獲環保署經費補助建置水質淨化現地處理系統，透過抽引上游遭污染的支流排水，以及截流家庭污水淨化等方式，每日可處理一萬公噸的水量，淨化後的水將導回大排做為生態基流量，今年底發包施工，明年底前完工運轉，將可有效改善大排水質。

至於梧棲大排、三條圳銜接處常有垃圾堆積，水利局短期將派員每週巡查及清理河道，近日也將與台中農田水利會協調定期開放上游水閘門，維持河道基流量並提升水中溶氧量，改善異味問題。另外也呼籲，全民一同愛護河川，不要再將垃圾任意丟棄，發揮公德心順手將垃圾帶走，一起維護市容清潔。