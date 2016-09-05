| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
烏來發生芮氏規模4.2地震 最大震度2級
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉投縣》土城、廣興及僑建國小 獲臺美生態學校補助

2016-09-05

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣草屯鎮土城國小、鹿谷鄉廣興國小及南投市僑建國小，獲選環保署今年度臺美生態學校聯盟計畫補助，土城國小主打校園生態，廣興國小推展健康校園，僑建國小則營造環境永續教學，期盼未來除了與美國生態學校建立姊妹校，也能取得國際生態學校認證資格。

環保局說，生態學校的運作是透過學校學生、經營者、教育人員與社區志工組成的行動團隊，對於學校的土地、設施與課程執行環境友善行動，進行有效的「綠色」管理，從而改變學生行為，產生全校性的環境行動。

土城國小推動「攀樹趣活動」，透過觀察樹梢上的葉子，就可知道樹木的健康狀況，增進學生對於自然生態的認知，培養學生與環境共生、共存、共榮能力，落實於日常生活、態度、價值觀與行動力上。

廣興國小長期推動「大跑步計畫」，師長們天天帶著學生跑步鍛鍊體能，每年寒暑假攀登溪頭天文台，將健康生活及環境行動融入校園生活，達到愛護環境及強化學生對環境的責任感。

僑建國小則是透過改造運用的資源物質，積極朝資源回收、節能減碳、水資源回收再利用及生物多樣性等面向發展，提升學生環境素養，讓學生擁有健康、永續及低碳的學習環境。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 環保署 臺美生態學校聯盟
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
又撞桿亡！ 中寮鄉民：毛毛的

已發生多起自撞電桿死亡車禍南投縣中寮鄉3日晚間發生機車自撞電桿死亡車禍。51歲廖姓男子返家途中撞到投26線路旁的電桿，人車噴飛，各據1個車道…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：〈中部〉投縣》土城、廣興及僑建國小 獲臺美生態學校補助


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.