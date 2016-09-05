〈中部〉投縣》土城、廣興及僑建國小 獲臺美生態學校補助

2016-09-05

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣草屯鎮土城國小、鹿谷鄉廣興國小及南投市僑建國小，獲選環保署今年度臺美生態學校聯盟計畫補助，土城國小主打校園生態，廣興國小推展健康校園，僑建國小則營造環境永續教學，期盼未來除了與美國生態學校建立姊妹校，也能取得國際生態學校認證資格。

環保局說，生態學校的運作是透過學校學生、經營者、教育人員與社區志工組成的行動團隊，對於學校的土地、設施與課程執行環境友善行動，進行有效的「綠色」管理，從而改變學生行為，產生全校性的環境行動。

土城國小推動「攀樹趣活動」，透過觀察樹梢上的葉子，就可知道樹木的健康狀況，增進學生對於自然生態的認知，培養學生與環境共生、共存、共榮能力，落實於日常生活、態度、價值觀與行動力上。

廣興國小長期推動「大跑步計畫」，師長們天天帶著學生跑步鍛鍊體能，每年寒暑假攀登溪頭天文台，將健康生活及環境行動融入校園生活，達到愛護環境及強化學生對環境的責任感。

僑建國小則是透過改造運用的資源物質，積極朝資源回收、節能減碳、水資源回收再利用及生物多樣性等面向發展，提升學生環境素養，讓學生擁有健康、永續及低碳的學習環境。