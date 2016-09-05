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〈中部〉營造傳統》明道大學迎新生 「同舟共濟」

2016-09-05

〔記者顏宏駿／埤頭報導〕明道大學迎接新生入學，舉辦「同舟共濟」活動，新鮮人們坐上輕艇，合力向前划，體會同舟共濟的精神。

這項新生「過水儀式」將成為明道大學的入學傳統，所有新生都要下水划輕艇，二十多艘輕艇頭尾相連，遶行蠡澤湖，全程約五分鐘。

明道大學校長郭秋勳說，蠡澤湖是明道大學地標，輕艇又是明道重點發展的運動項目，新生一入學就在這裡體驗輕艇，每一個人的划漿速度和節奏必須一致，有一人節奏不對，就會拖慢速度，甚至原地不動，學生從中體會「同舟共濟」的精神與划船樂趣，相當有意義。

來自嘉義市的蕭同學說，第一次划輕艇，剛開始怕怕的，但跟著節奏一起划，整列輕艇就往前挺進了，非常有趣。

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  • 未來，每一名明道大學新鮮人，入學都要在學校地標蠡澤湖接受划輕艇的「過水儀式」，體會「同舟共濟」精神。（記者顏宏駿攝）

    未來，每一名明道大學新鮮人，入學都要在學校地標蠡澤湖接受划輕艇的「過水儀式」，體會「同舟共濟」精神。（記者顏宏駿攝）

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