〈中部〉雙料冠軍》埤頭國小舞獅隊 舞出自信

2016-09-05

〔記者張聰秋／彰化報導〕成軍六年的埤頭國小舞獅隊，摘下今年「全國教育傳承盃客家開口獅民俗體育錦標賽」的台灣獅和廣東獅雙料冠軍，學生們舞出榮耀和自信，開心地說，從訓練過程中獲得健康，培養學習專注力和做事持之以恆的毅力，表演還能帶大家歡樂，沒想到，練舞獅會有這麼多意外的收穫，「利人又利己！」

舞獅隊隊員來小四到小六學生，由高年級學長姊傳承給中年級學弟妹，薪火相傳六年不間斷。在老師薛博仁、王炯發等師長指導下，隊員每天練習一個小時，基本動作扎實不馬虎，長期勤練苦練，打下好基礎，參賽都有亮眼成績，上了舞台舞動獅頭活靈活現、虎虎生風，也讓人大開眼界。

縣長魏明谷日前接見、表揚舞獅隊小隊員，致贈每人一份等同縣長獎獎品的一卡通及英文字典。他說，小朋友學舞獅強健體魄，傳承舞獅技藝，讓大家在傳統民俗技藝看到新活力，值得嘉許。

埤頭國小校長郭福麟說，學校推展藝術人文社團，設計各項多元才藝學習，讓學生學到課本以外的才藝，舞獅隊是學校社團活招牌，經常應邀到老人養護之家與各社會福利機構演出，也讓學生從觀眾的掌聲中得到自信和成就感。