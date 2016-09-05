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〈中部〉雙料冠軍》埤頭國小舞獅隊 舞出自信

2016-09-05

〔記者張聰秋／彰化報導〕成軍六年的埤頭國小舞獅隊，摘下今年「全國教育傳承盃客家開口獅民俗體育錦標賽」的台灣獅和廣東獅雙料冠軍，學生們舞出榮耀和自信，開心地說，從訓練過程中獲得健康，培養學習專注力和做事持之以恆的毅力，表演還能帶大家歡樂，沒想到，練舞獅會有這麼多意外的收穫，「利人又利己！」

舞獅隊隊員來小四到小六學生，由高年級學長姊傳承給中年級學弟妹，薪火相傳六年不間斷。在老師薛博仁、王炯發等師長指導下，隊員每天練習一個小時，基本動作扎實不馬虎，長期勤練苦練，打下好基礎，參賽都有亮眼成績，上了舞台舞動獅頭活靈活現、虎虎生風，也讓人大開眼界。

縣長魏明谷日前接見、表揚舞獅隊小隊員，致贈每人一份等同縣長獎獎品的一卡通及英文字典。他說，小朋友學舞獅強健體魄，傳承舞獅技藝，讓大家在傳統民俗技藝看到新活力，值得嘉許。

埤頭國小校長郭福麟說，學校推展藝術人文社團，設計各項多元才藝學習，讓學生學到課本以外的才藝，舞獅隊是學校社團活招牌，經常應邀到老人養護之家與各社會福利機構演出，也讓學生從觀眾的掌聲中得到自信和成就感。

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  • 成軍6年的埤頭國小舞獅隊，摘下今年全國教育傳承盃客家開口獅民俗體育錦標賽的台灣獅和廣東獅雙料冠軍，表現令人刮目相看。（記者張聰秋攝）

    成軍6年的埤頭國小舞獅隊，摘下今年全國教育傳承盃客家開口獅民俗體育錦標賽的台灣獅和廣東獅雙料冠軍，表現令人刮目相看。（記者張聰秋攝）

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