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〈中部〉草屯》炎峰國小「怪味飯」 塑膠水管惹的禍

2016-09-05

不再用新管接水洗米

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣學生數最多的草屯鎮炎峰國小，二日傳出學生營養午餐有四班白飯出現消毒水味，有些學生不敢吃，餓肚子放學。校方解釋，當天下午查遍所有原因，最後才發現，禍首是條剛換的軟式水管，用新管接水洗米煮飯的白飯怪味就是塑膠管味，決定不再用新管接水洗米煮飯和煮菜。

有炎峰國小家長投訴，上週五的學生午餐，有四個班的白飯裡有刺鼻消毒水味，但壽喜燒等菜餚及西米露並沒有怪味。中、低年級週五只上半天，而白飯有消毒水味的多在中低年級，有些學生就餓著肚子去安親班。

炎峰國小當天查了一下午，最後終於發現，禍首是週四下午廚房剛換上接水龍頭的軟式塑膠水管。校長鍾美月說，這幾個班的老師反映後，總務主任立刻請老師告訴學生先不要吃飯，多吃菜和甜點，當天下午也打電話去自來水公司查詢，是否自來水氯味較重？同時也查看、檢驗學校水塔，甚至檢查向農糧署購進的白米，都沒有問題。

鍾美月說，繞了一大圈，最後才在廚房看到一條嶄新的軟塑膠水管，詢問營養午餐承包商和廚工後，確認當天用這條水管接自來水來洗米、浸泡的四個班，米飯有消毒水味，其實就是新水管的塑膠味。

廠商今加發麵包致歉

學校已對廠商記缺點處分，廠商也允諾，今天會加發菠蘿麵包給這四個班的學生致歉，今後也不再用水管接水洗米煮飯和煮菜，而行政單位也將以書面向家長道歉和說明。

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  • 南投縣草屯鎮炎峰國小2日有4個班的午餐白飯有「消毒水味」，校方查了一下午才發現，是水龍頭新塑膠軟水管接水洗米惹的禍。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣草屯鎮炎峰國小2日有4個班的午餐白飯有「消毒水味」，校方查了一下午才發現，是水龍頭新塑膠軟水管接水洗米惹的禍。（記者陳鳳麗攝）

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