| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
烏來發生芮氏規模4.2地震 最大震度2級
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉國姓糯米橋災修 趕枯水期完工

2016-09-05

〔記者佟振國／國姓報導〕南投縣國姓鄉北港村縣定古蹟糯米橋原本去年進行災修工程，卻因上游疏浚，開闢溪床便道供砂石車行駛，工程暫時喊卡，縣府文化局今年再向水利署第三河川局、公路總局爭取經費，繼續未完的工程，要趕在年底枯水期完成復建，並應地方要求施設臨時欄杆，讓遊客能平安通行，親近古蹟。

自九二一震災後，糯米橋遭遇多次颱風、豪雨，中央、地方已花費超過四千萬元進行災修工程，還是難敵北港溪水的強力沖刷，水利署第三河川局、公路總局及縣府去年共同分擔復建經費近一千五百萬元，進行橋樑基座、固床工掏空修復。

不過，去年仁愛鄉北港溪上游疏浚清淤，大量砂石必須外運，鄉民堅決反對砂石車行駛台二十一線等平面道路，縣府只能開闢臨時溪床便道，讓砂石車從糯米橋下通過，已經施工約三分之一的工程只能先行結算，後續再重新發包。

文化局說，九月過後進入枯水期，適合施工，再向原中央單位各爭取四百多萬元，連同縣府先前的剩餘款合計約一千二百萬元，由工務處繼續未完工程，希望趕在年底前發包施工。

北港村居民要求糯米橋裝設臨時欄杆，也納入本次災修工程，為了避免遭批評太醜或與古蹟意象不符，設計須經過文化局審議。

廣告
  • 南投縣國姓鄉的古蹟糯米橋目前沒有欄杆，無法開放人員通行，這次災修工程也順應民意，納入設置臨時欄杆。（記者佟振國攝）

    南投縣國姓鄉的古蹟糯米橋目前沒有欄杆，無法開放人員通行，這次災修工程也順應民意，納入設置臨時欄杆。（記者佟振國攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 工務局 災後復原
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
又撞桿亡！ 中寮鄉民：毛毛的

已發生多起自撞電桿死亡車禍南投縣中寮鄉3日晚間發生機車自撞電桿死亡車禍。51歲廖姓男子返家途中撞到投26線路旁的電桿，人車噴飛，各據1個車道…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：〈中部〉國姓糯米橋災修 趕枯水期完工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.