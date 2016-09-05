〈中部〉國姓糯米橋災修 趕枯水期完工

2016-09-05

〔記者佟振國／國姓報導〕南投縣國姓鄉北港村縣定古蹟糯米橋原本去年進行災修工程，卻因上游疏浚，開闢溪床便道供砂石車行駛，工程暫時喊卡，縣府文化局今年再向水利署第三河川局、公路總局爭取經費，繼續未完的工程，要趕在年底枯水期完成復建，並應地方要求施設臨時欄杆，讓遊客能平安通行，親近古蹟。

自九二一震災後，糯米橋遭遇多次颱風、豪雨，中央、地方已花費超過四千萬元進行災修工程，還是難敵北港溪水的強力沖刷，水利署第三河川局、公路總局及縣府去年共同分擔復建經費近一千五百萬元，進行橋樑基座、固床工掏空修復。

不過，去年仁愛鄉北港溪上游疏浚清淤，大量砂石必須外運，鄉民堅決反對砂石車行駛台二十一線等平面道路，縣府只能開闢臨時溪床便道，讓砂石車從糯米橋下通過，已經施工約三分之一的工程只能先行結算，後續再重新發包。

文化局說，九月過後進入枯水期，適合施工，再向原中央單位各爭取四百多萬元，連同縣府先前的剩餘款合計約一千二百萬元，由工務處繼續未完工程，希望趕在年底前發包施工。

北港村居民要求糯米橋裝設臨時欄杆，也納入本次災修工程，為了避免遭批評太醜或與古蹟意象不符，設計須經過文化局審議。