〈中部〉彰化外海 魏明谷：打造「綠能沙烏地阿拉伯」
2016-09-05
離岸風力發電 外商搶投資
〔記者張聰秋／鹿港報導〕前天訪日回國的彰化縣長魏明谷，昨天在一場公開活動中說，縣府全力支持中央的綠能政策，彰化外海具備開發離岸風場的優勢，台電要投資二千億元做風場、蓋兩座海上變電所，丹麥公司要投資一千四百億元，還有新加坡公司要投資一百五十億元開發太陽能，縣府計畫在二○三○年讓彰化外海變成「沙烏地阿拉伯」（意指產石油的沙國有黑金，彰化縣有綠能），屆時縣民用電將比其他縣市便宜。
魏明谷昨天出席財政部和兆豐金控在鹿港鎮體育場舉辦的統一發票盃路跑，在開幕致詞時做了上述表示。
全台36個風場 21個在彰縣
魏明谷說，縣府要花四十二億元建設鹿港國家歷史風景區，進行古蹟保存、興建交通和污水下水道，同時整治福鹿溪、推廣民俗才藝，獲得中央支持。而彰化外海是全世界最好的風場，能源局找了三十六個風場，其中二十一個在彰化縣外海，因為彰化外海淺，很適合在海上設風機風力發電，縣府和中央配合，在二○三○年發展的風場一定會後來居上，讓彰化縣成為綠能大縣。
沒石油有綠能 拚2030年創富
魏明谷進一步說明縣府招商成效，他以台電和國外廠商陸續規劃要在彰濱外海開發風力和太陽能綠能的投資計畫案，勾勒縣府願景，希望在二○三○年讓彰化縣因為擁有綠能資源和優勢，變成跟擁有黑金資源的沙烏地阿拉伯一樣，靠著天然資源創造財富。
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