| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉彰化外海 魏明谷：打造「綠能沙烏地阿拉伯」

2016-09-05

離岸風力發電 外商搶投資

〔記者張聰秋／鹿港報導〕前天訪日回國的彰化縣長魏明谷，昨天在一場公開活動中說，縣府全力支持中央的綠能政策，彰化外海具備開發離岸風場的優勢，台電要投資二千億元做風場、蓋兩座海上變電所，丹麥公司要投資一千四百億元，還有新加坡公司要投資一百五十億元開發太陽能，縣府計畫在二○三○年讓彰化外海變成「沙烏地阿拉伯」（意指產石油的沙國有黑金，彰化縣有綠能），屆時縣民用電將比其他縣市便宜。

魏明谷昨天出席財政部和兆豐金控在鹿港鎮體育場舉辦的統一發票盃路跑，在開幕致詞時做了上述表示。

全台36個風場 21個在彰縣

魏明谷說，縣府要花四十二億元建設鹿港國家歷史風景區，進行古蹟保存、興建交通和污水下水道，同時整治福鹿溪、推廣民俗才藝，獲得中央支持。而彰化外海是全世界最好的風場，能源局找了三十六個風場，其中二十一個在彰化縣外海，因為彰化外海淺，很適合在海上設風機風力發電，縣府和中央配合，在二○三○年發展的風場一定會後來居上，讓彰化縣成為綠能大縣。

沒石油有綠能 拚2030年創富

魏明谷進一步說明縣府招商成效，他以台電和國外廠商陸續規劃要在彰濱外海開發風力和太陽能綠能的投資計畫案，勾勒縣府願景，希望在二○三○年讓彰化縣因為擁有綠能資源和優勢，變成跟擁有黑金資源的沙烏地阿拉伯一樣，靠著天然資源創造財富。

廣告
  • 能源局在台灣找了36個風場，其中21個在彰化縣外海，彰濱工業區風力發電機林立，具備開發優勢。（記者張聰秋攝）

    能源局在台灣找了36個風場，其中21個在彰化縣外海，彰濱工業區風力發電機林立，具備開發優勢。（記者張聰秋攝）

  • 彰化縣長魏明谷昨天在鹿港的公開活動中，勾勒縣府打造綠能政策的願景，計畫在2030年，要把彰化縣外海變成不產黑金石油、卻擁有綠能發電的「沙烏地阿拉伯」。（記者張聰秋攝）

    彰化縣長魏明谷昨天在鹿港的公開活動中，勾勒縣府打造綠能政策的願景，計畫在2030年，要把彰化縣外海變成不產黑金石油、卻擁有綠能發電的「沙烏地阿拉伯」。（記者張聰秋攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
布袋遊客中心改裝 旅宿新景點

興建至今近三十年的布袋海運大樓，十年前整修後，轉型為布袋遊客服務中心，前年底再度整修，去年雲嘉南濱海國家風景區管理處推動布袋遊客中心促參案（…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：〈中部〉彰化外海 魏明谷：打造「綠能沙烏地阿拉伯」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.