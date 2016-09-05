〈中部〉拼布包職訓有成 新住民產品外銷
2016-09-05
以雲林快樂豬為商標品牌
〔記者詹士弘／斗六報導〕五年磨一劍，雲林縣社會關懷協會推展拼布包職訓多年後進入收成期，有十名學員開設工作室，老師王艷也決定以雲林「快樂豬」為商標品牌開設公司，串聯現有工作室，將產品銷售至中國與東南亞市場。
「給釣竿還不夠，還得幫忙找魚池。」社會關懷協會總幹事賴惠華說，學員光會做拼布包、成立工作室，只算學會釣魚技術，之後就是要找釣場，尋找穩定訂單，才能使拼布包成為事業，王艷成立公司後可以大量接訂單，配合訓練有素的製作人才，讓拼布包成為產業。
賴惠華表示，為讓雲林縣文創產品能推廣到國外，今年申請文化部「雲林縣新住民參與推動地方文化產業創意培力計畫」，由王艷設計雲林縣地方農特產文創包，另透過拼布包職業訓練，發掘創業夥伴，共同創作行銷產品，協會也成為輔導新住民一個完整的平台。
5年職訓培育人才 前景看好
「『台灣製造』這四個字在中國就是很好的品牌。」王艷說，雲林的拼布包純手工製作，造型及變化多，台灣製造是最好的產品宣傳，中國市場對文創商品很感興趣，市場潛力十足；過去因能製作的人力有限，無法大量生產，經五年職訓班培訓人才後，目前產能、品質、設計能力都很穩定，未來前景看好。
王艷已請兒子設計與雲林農產有關的胚布，並印上「我愛雲林」，未來作品不只有豬寶寶特色，胚布也有濃濃雲林農特產故事，透過台灣學員精緻的手藝，可將雲林的拼布包行銷到中國與東南亞，目前已有五名學生幫她製作包包，如能接單順利，更可擴大生產線規模。
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