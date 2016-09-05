〈中部〉布袋遊客中心改裝 旅宿新景點
2016-09-05
〔記者林宜樟／布袋報導〕興建至今近三十年的布袋海運大樓，十年前整修後，轉型為布袋遊客服務中心，前年底再度整修，去年雲嘉南濱海國家風景區管理處推動布袋遊客中心促參案（促進民間參與公共建設），得標的布袋文創公司歷經一年改造，讓這棟老舊大樓變身為海洋風情布袋海漾行館，九月一日起開館試營運，吸引遊客慕名造訪。
布袋文創公司董事長黃秉森說，布袋地區曾有海盜傳說，因此將布袋海漾行館一樓展售場空間，以海盜船方式呈現海洋市集，而住宿區的地毯佈置有如海洋世界，鄰近海風長堤的海景客房還可欣賞到布袋漁港美景，加上大螃蟹等造景，期盼成為布袋觀光旅遊住宿的新景點。
布袋文創公司企劃助理徐巧函說，海洋市集以海洋世界通往各國的精神來布置，展售日、韓及東南亞國家的食品和糖果等商品，並設有文創商品空間，館方同時也開發獨特的海鮮蛋捲以及海洋護手霜等商品，希望讓遊客更親近、了解布袋的海港風情。
她說，住宿區客房地毯的設計讓遊客彷彿從海洋走向沙灘，門牌裝飾鱟、河豚、翻車魚等造型，另規劃三個單人背包客房，以及無障礙設施客房，鄰近海風長堤的海景客房可欣賞布袋漁港的日落與夜景，歡迎遊客歇腳住宿。
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