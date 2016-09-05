〈中部〉口湖鄉長補選 賴神加持林哲凌

2016-09-05

〔記者黃淑莉／口湖報導〕雲林口湖鄉長補選十一日投票，各候選人努力拜票，民進黨籍候選人林哲凌昨天晚上在椬梧調天府舉辦「告別黑金、迎向未來」造勢晚會，台南市長賴清德、民進黨祕書長洪耀福特別到場站台力挺。

口湖鄉長補選有四人角逐，一號王溪邊、二號林哲凌、三號蔡孟真、四號呂老乾，四人除林哲凌是民進黨提名，其他三人都是無黨籍，四人實力相當，登記參選後即勤走各村落掃街拜票。

林哲凌昨天晚上的造勢晚會湧入數百名支持者，縣長李進勇、台南市長賴清德、立委蘇治芬、李俊俋、莊瑞雄等人都到場站台力挺。

林哲凌表示，反對買票賄選及選舉暴力介入，是民進黨一路以來的核心價值，請鄉民勇敢站出來，投出改變口湖的一票。

林哲凌高喊「口湖向前行，不走回頭路」，呼籲選民十一日踴躍出來投票，用選票來創造口湖鄉的未來。