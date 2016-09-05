〈中部〉布袋》過路子排水將設水閘門 加高護岸

2016-09-05

〔記者林宜樟／布袋報導〕嘉義縣政府今年完成「過路子排水（新民里段）兩岸加高應急工程」等區段排水整治，但鄉親反映，有一部份排水支流並未加高護岸，若遇豪雨，有可能導致淹水，縣府水利處上週前往勘查，發現確有淹水疑慮，將設置水閘門，加高護岸，提升防洪效果。

嘉縣議員蔡瑋傑說，鄉親反映指義竹鄉新店通往布袋鎮新塭方向的鄉道嘉三十線途中，過路子排水系統的無名橋旁有一處排水支流，並未加高護岸，若遇豪雨來襲，大水恐怕會從此防汛缺口溢出，要求縣府重視改善。

縣長張花冠與水利處人員上週勘查，發現滿潮時的水位已至高點，遇豪雨恐造成淹水，為解決防汛缺口問題，又能讓此支流供應周邊魚塭取水，張花冠指示水利處在此支流與過路子排水間設置水閘門，同時加高護岸。