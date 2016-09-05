〈中部〉嘉市》湖子內區段徵收點交 民怨路燈占道
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉市湖子內區段徵收正進行第一標私有地點交發放作業，不過，「溝邊型」路燈設置壓縮道路空間、人行道限縮行人路權、新鋪設道路柏油出現油污等公共設施引來民怨，甚至人行道與私有地仍有雜草叢生現象，民眾昨天向議員蔡永泉陳情，促市府重視這些問題並著手改善。
「溝邊型」路燈 標線內影響安全
市府工務處土木科長楊松樺回應說，湖子內區段徵收由市府委託內政部土地重劃工程處設計監造，民眾所指「溝邊型」路燈，尤其在八公尺道路，恐占用車道，影響行車安全，市府會把民眾意見反映給土地重劃工程處要求說明，如確有遷移必要，將會再做調整。
民眾質疑指出，第一標道路未重視行人路權，包括十二至二十公尺寬的道路未設人行道，以及二十公尺寬以上道路雖有設置人行道，但被變電箱、植栽穴佔據，另外，道路柏油可見留下油污情形，新鋪路面怎會如此？
楊松樺表示，第一標工程驗收合格，結構部分保固三年，非結構部分保固一年。目前全市十二至二十公尺寬的道路皆未設人行道，至於二十公尺寬以上道路的人行道限縮行人路權問題，會再堪查現況，並調查當地住戶意見後再一併考量，至於道路柏油可見油污問題，會派員了解。
雜草、垃圾等髒亂 點交前清理
蔡永泉批說，針對第一標「溝邊型」路燈設置，民眾早在施工前就曾提出反映，土地重劃工程處後來在第二、第三標都改採「溝上型」路燈，即將路燈設置在路邊標線外，不致占用車道，這種設計標準不僅形成「一市二制」，如基於安全考量，必須遷移第一標「溝邊型」路燈，豈不浪費人民的納稅錢？
市府地政處重劃科長張曉琴說，第一標私有地點交，九月一日先行試辦二十二筆，今起每周安排兩天進行點交，在點交前，一定會雇工清理雜草、垃圾等髒亂，請民眾放心；第一、二標共分成二十個街廓依序進行點交，最快十一月底前完成。
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嘉市湖子內區段徵收正進行第一標私有地點交發放作業，不過，「溝邊型」路燈設置壓縮道路空間、人行道限縮行人路權、新鋪設道路柏油出現油污等公共設施…
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