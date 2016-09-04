〈台北都會〉畫鳥聽鳥故事 學童認識保育
2016-09-04
〔記者翁聿煌／新北報導〕動物保護處與新北市野鳥保育協會昨在三峽區大板根森林遊樂區共同舉辦「學童野鳥教育活動營」，以野鳥教育與救援故事教導小朋友如何保護野生鳥類與牠們的棲息環境，農業局長李玟說，鼓勵小朋友多接觸大自然，從小懂得愛護美麗的土地。
昨活動有百餘位小朋友參加，在森林遊樂區尋找野鳥的蹤影，鳥會老師也教小朋友聽音辨識野鳥的種類，然後帶領小朋友繪出自己最喜歡的鳥類。
新北市野鳥保育協會理事長紀清田說，新北市轄內森林覆蓋率位居六都之冠，根據過去紀錄顯示，台灣曾紀錄的野鳥種類約為六二六種，其中在新北市可觀賞的鳥種約有四六六種，新北市一年四季都是賞鳥好時機。
動保處長陳淵泉昨與小朋友分享動保處過去救援鳥兒的故事，他指出，野鳥一直都是市府動物救援中數量最多的種類，市府在石碇區小格頭苗圃成立野鳥中途之家，提供救傷的野鳥在此恢復健康、練習飛行與覓食，農業局去年舉辦「老鷹想飛」大冠鷲野放活動，讓學童感受動物面臨的重重困難，以及牠們所需要的生活環境和空間，藉此在他們心中種下愛護土地的種子。
李玟說，活動想傳達野生鳥類保護與棲息環境保育的觀念，民眾找機會多接觸大自然，感受大自然環境裡的生命力。
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