〈台北都會〉結合專長／張金萬 回收雨水打造綠地
2016-09-04
記者何玉華／專訪
張金萬擔任環保志工廿幾年，秉持「與人結緣、不與人結怨」的信念，里內居民認識超過九成五，與歷任里長互動愉快，他說，為民服務「要做讓社會和諧的事，不要惡鬥」。
張金萬育有四名子女，以前做羊奶生意，每天早上七、八點送完羊奶，下午、晚上空閒就當志工；送羊奶時，遇到獨居老榮民無法爬高換燈泡，他就義務幫忙，還有從樓下背著洗腎的老奶奶上樓，熱心公益成為里民口中的「羊奶張」。
張金萬曾見過社區發生火災，災後環境一片廢墟，靠著綠美化讓環境改變，讓他加入推動社區綠美化行列，運用土木、水電專長結合植栽，架設雨水回收系統澆灌花木後，讓里內保有不少綠地，也有多樣性的水生及陸生植物。
廿幾年的志工服務，張金萬說，里內居民超過九成五都認識，「與人結緣、不與人結怨」，熱心的協助配合歷任里長辦活動，他說，沒有什麼黨派、立場考量，悲歡離合、人生無常，要多做一些讓社會和諧的事，不要惡鬥，不要只想到自利，環境就會更祥和。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
蘆洲參與式預算六提案 市民票選
首創以社會福利為主題的參與式預算，昨在蘆洲正式提出，日後將在蘆洲示範執行。六個社團針對銀髮長輩、弱勢學童、單親、身障者等提出六項服務方案，預…
網友回應
熱門新聞
- 馮德倫爽娶20年緋聞女友舒淇 舊愛們這樣說...
- 德蕾莎修女今「封聖」 2神蹟獲認證
- 謝凱特／時間拼圖
- 跟進電梯拍裙底 竟敢登門求愛
- 《小野馬來囉》泫雅摘墨鏡「照」顧粉絲 怕腫喝水裹腹
- 驚！半百女星太豪放 大露乳頭雙峰照
- 凌晨遇煞 遭攔車砍人3受傷
- 【愛讀書】 《護家盟不萌？》
- 凌明玉／回憶的單行道
- 舒淇情路多舛 7段感情傷她最深是「他」
- 副總統曾捐款給德蕾莎修女 但支票卻不見了...
- 抽驗北京600多泳池 4分1是「尿池」
- 父女搭捷運吃冰 保全勸阻被罵「你不夠格」
- 又見黑心醬料 已流入北部小吃店
- 中職》三振林智勝特別開心 王溢正：因為感情好
- （影音）超懷念！F3合體熱唱《流星雨》 粉絲感動哭哭
- 舒淇馮德倫20年情史 各自精彩
- 《少年吔》站台 董事長欣賞顏正國長繭嗓音
- 摸女兒下體邊自慰 淫父被起訴
- 義大轉賣後...輝全籲維持徐總日
- 生技實驗室動土 百名博士進駐
- 粗工躲學校廁所 持刀猥褻女老師
- 中國搜刮戰略油田 西方國家警戒
- 林心如逼婚成功 彭于晏煙霧彈畢業
- 防歹徒入校園 新北市啟動護童專案
- 馬公惡少砸店 嗆房東少管閒事
- 這款婚紗！舒淇布拉格闖民宅 大師背這個就上
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 CIVIL PENSIONS: Private-school teachers protest pensions
- 與其參加九三大遊行 李茂生：不如這樣做...
- 自由廣場》想當年 農民勞工不苦嗎？
- 掃黑悍將 轉行討債 朱家崎：欠稅大戶別逃！
- 小繆思 有害動物
- 奧運》京奧鐵餅銀牌藥檢未過 但獎牌早被她賣了...
- 1971年戰爭罪 孟加拉處決伊斯蘭黨領袖
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 CIVIL PENSIONS: Thousands gather to protest reform
- 梅花湖鐵人三項 張團畯破紀錄封王
- 國民黨全代會 洪秀柱：「和平政綱」對抗「台獨黨綱」
- 惱人慢性蕁麻疹 如長期抗戰藥有耐心
- 蔡首度主持秋祭 政權輪替入祭文
- 教授向學生打賭輸了 全班考試爽拿A
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉結合專長／張金萬 回收雨水打造綠地
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分