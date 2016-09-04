〈台北都會〉結合專長／張金萬 回收雨水打造綠地

2016-09-04

記者何玉華／專訪

張金萬擔任環保志工廿幾年，秉持「與人結緣、不與人結怨」的信念，里內居民認識超過九成五，與歷任里長互動愉快，他說，為民服務「要做讓社會和諧的事，不要惡鬥」。

張金萬育有四名子女，以前做羊奶生意，每天早上七、八點送完羊奶，下午、晚上空閒就當志工；送羊奶時，遇到獨居老榮民無法爬高換燈泡，他就義務幫忙，還有從樓下背著洗腎的老奶奶上樓，熱心公益成為里民口中的「羊奶張」。

張金萬曾見過社區發生火災，災後環境一片廢墟，靠著綠美化讓環境改變，讓他加入推動社區綠美化行列，運用土木、水電專長結合植栽，架設雨水回收系統澆灌花木後，讓里內保有不少綠地，也有多樣性的水生及陸生植物。

廿幾年的志工服務，張金萬說，里內居民超過九成五都認識，「與人結緣、不與人結怨」，熱心的協助配合歷任里長辦活動，他說，沒有什麼黨派、立場考量，悲歡離合、人生無常，要多做一些讓社會和諧的事，不要惡鬥，不要只想到自利，環境就會更祥和。