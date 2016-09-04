〈台北都會〉綠色園丁 337名環保英雄獲表揚
2016-09-04
〔記者何玉華／新北報導〕新北市環保志工人數近兩千人，是新北市在中央環保低碳相關評鑑中表現不俗的重要功臣，市府昨舉辦「一○五年度環保英雄表揚大會」，市長朱立倫逐一頒獎給三三七名環保英雄，感謝他們的奉獻，讓市民享有乾淨、自然、美麗的環境。
張金萬、蘇欽煌及陳兢斌特優
環保英雄由里長推薦，經評選團初選、複選與實地查訪，決選出三名特優獎、廿名優等獎、五十名甲等獎及二六四名佳作獎；過關斬將脫穎而出的三名特優獎得主，分別是板橋區仁愛里張金萬、樹林區樹興里蘇欽煌及淡水區新義里陳兢斌。
六十五歲張金萬，無畏颳風暴雨，每日巡視里內花圃植栽、修剪、養護，架設雨水回收系統澆灌花木，也大力宣導勿使用除草劑，他打造的植物園區成為仁愛里入口意象，讓他成為里內的「綠色園丁」。
六十四歲蘇欽煌，近年退休後，全心投入志工服務，運用巧思研發，從植物的澆灌與施肥著手，規劃設計里內的雨水回收半自動澆灌系統，並在廚餘桶內加設麻布袋，接著放入的廚餘、菌種，產出液肥後，即可輕鬆拿來澆灌花木，是里內的「綠美化博士」。
六十二歲陳兢斌，是里內的環保講師，帶領志工隊參加全國環保知識競賽，獲得第二名；一○二年參加在地的藝術踩街活動，召集志工腦力激盪，將回收的廣告旗幟、包裹在電線外層的塑膠管，製作成中式新郎新娘禮服與迎親花轎，有抬轎迎親的古早味，又能傳達環保理念。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
蘆洲參與式預算六提案 市民票選
首創以社會福利為主題的參與式預算，昨在蘆洲正式提出，日後將在蘆洲示範執行。六個社團針對銀髮長輩、弱勢學童、單親、身障者等提出六項服務方案，預…
網友回應
熱門新聞
- 馮德倫爽娶20年緋聞女友舒淇 舊愛們這樣說...
- 德蕾莎修女今「封聖」 2神蹟獲認證
- 謝凱特／時間拼圖
- 跟進電梯拍裙底 竟敢登門求愛
- 《小野馬來囉》泫雅摘墨鏡「照」顧粉絲 怕腫喝水裹腹
- 驚！半百女星太豪放 大露乳頭雙峰照
- 凌晨遇煞 遭攔車砍人3受傷
- 【愛讀書】 《護家盟不萌？》
- 凌明玉／回憶的單行道
- 舒淇情路多舛 7段感情傷她最深是「他」
- 副總統曾捐款給德蕾莎修女 但支票卻不見了...
- 抽驗北京600多泳池 4分1是「尿池」
- 父女搭捷運吃冰 保全勸阻被罵「你不夠格」
- 又見黑心醬料 已流入北部小吃店
- 中職》三振林智勝特別開心 王溢正：因為感情好
- （影音）超懷念！F3合體熱唱《流星雨》 粉絲感動哭哭
- 舒淇馮德倫20年情史 各自精彩
- 《少年吔》站台 董事長欣賞顏正國長繭嗓音
- 摸女兒下體邊自慰 淫父被起訴
- 義大轉賣後...輝全籲維持徐總日
- 生技實驗室動土 百名博士進駐
- 粗工躲學校廁所 持刀猥褻女老師
- 中國搜刮戰略油田 西方國家警戒
- 林心如逼婚成功 彭于晏煙霧彈畢業
- 防歹徒入校園 新北市啟動護童專案
- 馬公惡少砸店 嗆房東少管閒事
- 這款婚紗！舒淇布拉格闖民宅 大師背這個就上
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 CIVIL PENSIONS: Private-school teachers protest pensions
- 與其參加九三大遊行 李茂生：不如這樣做...
- 自由廣場》想當年 農民勞工不苦嗎？
- 掃黑悍將 轉行討債 朱家崎：欠稅大戶別逃！
- 小繆思 有害動物
- 奧運》京奧鐵餅銀牌藥檢未過 但獎牌早被她賣了...
- 1971年戰爭罪 孟加拉處決伊斯蘭黨領袖
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 CIVIL PENSIONS: Thousands gather to protest reform
- 梅花湖鐵人三項 張團畯破紀錄封王
- 國民黨全代會 洪秀柱：「和平政綱」對抗「台獨黨綱」
- 惱人慢性蕁麻疹 如長期抗戰藥有耐心
- 蔡首度主持秋祭 政權輪替入祭文
- 教授向學生打賭輸了 全班考試爽拿A
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉綠色園丁 337名環保英雄獲表揚
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分