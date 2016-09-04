〈台北都會〉綠色園丁 337名環保英雄獲表揚

2016-09-04

〔記者何玉華／新北報導〕新北市環保志工人數近兩千人，是新北市在中央環保低碳相關評鑑中表現不俗的重要功臣，市府昨舉辦「一○五年度環保英雄表揚大會」，市長朱立倫逐一頒獎給三三七名環保英雄，感謝他們的奉獻，讓市民享有乾淨、自然、美麗的環境。

張金萬、蘇欽煌及陳兢斌特優

環保英雄由里長推薦，經評選團初選、複選與實地查訪，決選出三名特優獎、廿名優等獎、五十名甲等獎及二六四名佳作獎；過關斬將脫穎而出的三名特優獎得主，分別是板橋區仁愛里張金萬、樹林區樹興里蘇欽煌及淡水區新義里陳兢斌。

六十五歲張金萬，無畏颳風暴雨，每日巡視里內花圃植栽、修剪、養護，架設雨水回收系統澆灌花木，也大力宣導勿使用除草劑，他打造的植物園區成為仁愛里入口意象，讓他成為里內的「綠色園丁」。

六十四歲蘇欽煌，近年退休後，全心投入志工服務，運用巧思研發，從植物的澆灌與施肥著手，規劃設計里內的雨水回收半自動澆灌系統，並在廚餘桶內加設麻布袋，接著放入的廚餘、菌種，產出液肥後，即可輕鬆拿來澆灌花木，是里內的「綠美化博士」。

六十二歲陳兢斌，是里內的環保講師，帶領志工隊參加全國環保知識競賽，獲得第二名；一○二年參加在地的藝術踩街活動，召集志工腦力激盪，將回收的廣告旗幟、包裹在電線外層的塑膠管，製作成中式新郎新娘禮服與迎親花轎，有抬轎迎親的古早味，又能傳達環保理念。