| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
受低壓帶影響 氣象局：中南部11縣市大雨特報 沒手腳女孩泳渡日月潭 郭韋齊辦到了！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉綠色園丁 337名環保英雄獲表揚

2016-09-04

〔記者何玉華／新北報導〕新北市環保志工人數近兩千人，是新北市在中央環保低碳相關評鑑中表現不俗的重要功臣，市府昨舉辦「一○五年度環保英雄表揚大會」，市長朱立倫逐一頒獎給三三七名環保英雄，感謝他們的奉獻，讓市民享有乾淨、自然、美麗的環境。

張金萬、蘇欽煌及陳兢斌特優

環保英雄由里長推薦，經評選團初選、複選與實地查訪，決選出三名特優獎、廿名優等獎、五十名甲等獎及二六四名佳作獎；過關斬將脫穎而出的三名特優獎得主，分別是板橋區仁愛里張金萬、樹林區樹興里蘇欽煌及淡水區新義里陳兢斌。

六十五歲張金萬，無畏颳風暴雨，每日巡視里內花圃植栽、修剪、養護，架設雨水回收系統澆灌花木，也大力宣導勿使用除草劑，他打造的植物園區成為仁愛里入口意象，讓他成為里內的「綠色園丁」。

六十四歲蘇欽煌，近年退休後，全心投入志工服務，運用巧思研發，從植物的澆灌與施肥著手，規劃設計里內的雨水回收半自動澆灌系統，並在廚餘桶內加設麻布袋，接著放入的廚餘、菌種，產出液肥後，即可輕鬆拿來澆灌花木，是里內的「綠美化博士」。

六十二歲陳兢斌，是里內的環保講師，帶領志工隊參加全國環保知識競賽，獲得第二名；一○二年參加在地的藝術踩街活動，召集志工腦力激盪，將回收的廣告旗幟、包裹在電線外層的塑膠管，製作成中式新郎新娘禮服與迎親花轎，有抬轎迎親的古早味，又能傳達環保理念。

廣告
  • 板橋區仁愛里張金萬（右起）、樹林區樹興里蘇欽煌及淡水區新義里陳兢斌，獲新北市府頒發環保英雄「特優」表揚。（記者何玉華攝）

    板橋區仁愛里張金萬（右起）、樹林區樹興里蘇欽煌及淡水區新義里陳兢斌，獲新北市府頒發環保英雄「特優」表揚。（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
蘆洲參與式預算六提案 市民票選

首創以社會福利為主題的參與式預算，昨在蘆洲正式提出，日後將在蘆洲示範執行。六個社團針對銀髮長輩、弱勢學童、單親、身障者等提出六項服務方案，預…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：〈台北都會〉綠色園丁 337名環保英雄獲表揚


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.