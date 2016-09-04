〈北部〉馬祖中正國小急徵 找到老師了

2016-09-04

〔記者俞肇福／綜合報導〕連江縣南竿鄉中正國小有科任老師、導師兩職缺，月薪從四萬六到五萬一千元，都開學了，還找不到老師上課，縣府員工在臉書分享求助訊息，短短幾天有數千人分享；連江縣教育局長陳冠人表示，感謝大家關心，已經找到老師，會儘速完成報到上課。

九月一日晚上，臉書社群網站或是民眾LINE的群組，均收到馬祖急徵國小老師兩位的訊息，授課地點為南竿鄉中正國小，校方提供住宿、搭伙，且薪資優渥等條件；上面註明大學畢業即具報名資格，有教師證者月薪五萬一千元，無教師證者四萬六千元。

訊息一出，五千多名網友轉載，還有人不斷分享到LINE群組；連江縣教育局長陳冠人表示，感謝熱心人士分享與大家關心，目前已找到教職人員，待辦妥手續後就會儘速到職上班。