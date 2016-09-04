〈北部〉廢崗哨變身遊憩棧 外木山新亮點

2016-09-04

〔記者俞肇福／基隆報導〕只要有心！廢棄崗哨就能變身社區亮點！

基隆市都發處去年推動社區規化師駐地輔導徵件，共有十四個社區提案通過，其中之一就是「外木山．青春逗」團隊，「青春逗」團隊針對社區入口廢棄「崗哨」，彩繪改造成可避雨、可觀海的「遊憩棧」；崗哨昨天早上由議員張錦煌與立委蔡適應助理潘俊宏主持揭幕，舊崗哨改造現身，讓居民眼睛為之一亮。

協和里里長張中信說，早年在戒嚴時，軍方崗哨位在外木山的漁港上方，漁民出入還要接受盤查詢問，解嚴後軍方撤哨，崗哨荒廢迄今；「外木山．青春逗」團隊提案想改造，卻碰到土地問題，立委蔡適應協助解決。

崗哨外圍採用藍白色為基底，用積木拼湊逗趣黑鳶裝飾，還特別考慮基隆多雨，製作遮雨棚，提供遊客避雨。