| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
受低壓帶影響 氣象局：中南部11縣市大雨特報 沒手腳女孩泳渡日月潭 郭韋齊辦到了！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉花蓮家扶募助學金 翻轉貧童未來

2016-09-04

〔記者王錦義／花蓮報導〕各級學校陸續開學，花蓮家扶中心昨天在花蓮市鑄強國小三樓階梯教室，與富邦慈善基金會舉行「種下希望翻轉幸福」除頒發六百多名高中、大專弱勢清寒學生開學助學金，更希望號召更多的人投入扶幼行列，翻轉貧童的未來。

社工督導陳玉燕說，家扶服務方案眾多，需要社會大眾的支持，而這些年來，有許多單位響應，使家扶可以陪伴孩子實踐夢想，在服務過程中，發現許多優秀的孩子，因經濟因素，導致求學路充滿擔憂，為讓孩子順利完成學業，家扶推動獎助學金，此次感謝富邦慈善基金會的協助，讓活動可以順利推動。

四名獲頒獎助學金的學子，上台分享求學過程，目前就讀大四的冉同學說，國中時期父親生病倒下，撫養家裡三個小孩的經濟重擔全落到母親身上，過去的自己很叛逆，因為家庭變故對人生充滿怨歎，但自從有家扶社工的陪伴，又讓她回到學習的軌道上，而獎助學金更是幫助良多。

花蓮家扶每學期開學前都需要五百多萬元的助學金，但近年隨著捐款變少，募款愈來愈困難，花蓮家扶中心及富邦慈善基金會邀請民眾一起加入扶幼行列，即日起到十月底前，單筆單次單人捐款千元以上，即贈多肉植物一盆，或持九、十月間捐款收據、轉帳明細或匯款明細、信用卡轉帳明細，即可到花蓮家扶中心櫃台領取，希望鄉親用愛灌溉，使孩子能順利成長。

廣告
  • 花蓮家扶中心昨天與富邦慈善基金會頒發開學助學金給弱勢學生，也希望號召更多人投人扶幼行列。（記者王錦義攝）

    花蓮家扶中心昨天與富邦慈善基金會頒發開學助學金給弱勢學生，也希望號召更多人投人扶幼行列。（記者王錦義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
平交道柵欄故障》白沙屯進香客 卡1小時

苗栗縣通霄鎮白沙屯平交道東側柵欄昨天上午突然故障，柵欄放下後警鈴響不停，超過一小時，適逢假日，二百多名白沙屯拱天宮進香客進退不得，台鐵搶修人員以無線電連絡確認通霄、後龍之間沒有班車通過後，人工拉起柵欄…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：〈北部〉花蓮家扶募助學金 翻轉貧童未來


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.