〈北部〉花蓮家扶募助學金 翻轉貧童未來

2016-09-04

〔記者王錦義／花蓮報導〕各級學校陸續開學，花蓮家扶中心昨天在花蓮市鑄強國小三樓階梯教室，與富邦慈善基金會舉行「種下希望翻轉幸福」除頒發六百多名高中、大專弱勢清寒學生開學助學金，更希望號召更多的人投入扶幼行列，翻轉貧童的未來。

社工督導陳玉燕說，家扶服務方案眾多，需要社會大眾的支持，而這些年來，有許多單位響應，使家扶可以陪伴孩子實踐夢想，在服務過程中，發現許多優秀的孩子，因經濟因素，導致求學路充滿擔憂，為讓孩子順利完成學業，家扶推動獎助學金，此次感謝富邦慈善基金會的協助，讓活動可以順利推動。

四名獲頒獎助學金的學子，上台分享求學過程，目前就讀大四的冉同學說，國中時期父親生病倒下，撫養家裡三個小孩的經濟重擔全落到母親身上，過去的自己很叛逆，因為家庭變故對人生充滿怨歎，但自從有家扶社工的陪伴，又讓她回到學習的軌道上，而獎助學金更是幫助良多。

花蓮家扶每學期開學前都需要五百多萬元的助學金，但近年隨著捐款變少，募款愈來愈困難，花蓮家扶中心及富邦慈善基金會邀請民眾一起加入扶幼行列，即日起到十月底前，單筆單次單人捐款千元以上，即贈多肉植物一盆，或持九、十月間捐款收據、轉帳明細或匯款明細、信用卡轉帳明細，即可到花蓮家扶中心櫃台領取，希望鄉親用愛灌溉，使孩子能順利成長。