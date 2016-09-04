〈北部〉女大生搶修學分 盼提前畢業拚家計
2016-09-04
單親家庭姊妹花 逆境不低頭
〔記者江志雄／羅東報導〕宜蘭姊妹花程堯紅、程姿蓉，出身單親弱勢家庭，靠著打工賺取生活費，姊姊留在家鄉就讀宜蘭大學，就近照顧生病媽媽，妹妹讀實踐大學，在校搶修學分，盼在大三完成學業，姊妹倆最大心願是幫家人買房，完成母親心願。
程堯紅有五個兄弟姊妹，大姊、二姊已出嫁，她排行老三，程姿蓉老四，么弟讀佛光大學，母親身體不好，無法工作賺錢，她與程姿蓉國小起便接受宜蘭家扶中心扶助，昨天分別獲頒兩萬獎學金。
即將升大四的程堯紅，白天在宜大經濟系求學，晚間到超商打工，下班後回家照料母親，升實踐大學會計系三年級的程姿蓉，平時接家教，她在大一、大二共修完一百個學分，盼大三再修二十八個學分提前畢業，儘速踏進職場，改善家中經濟。
努力讀書和打工 要圓病母買房心願
「家裡環境不好，我要比別人更努力！」程姿蓉說，台北物價貴，她為了省錢，每天只吃兩餐，努力讀書和打工，每學期課業成績維持在九十分以上；程堯紅則負責媽媽生活起居，兩人每天聯繫，姊姊隨時回報家人近況，讓身在他鄉的程姿蓉無後顧之憂。
談到未來願望，姊妹倆異口同聲地說，大學畢業後找個穩定工作，給媽媽過好生活，更希望買個窩，一家人住在一起，享受天倫之樂。
宜蘭家扶中心昨在羅東展演廳頒發獎學金，受助人遍及國小到研究所，每人兩千元到五萬元不等，合計發放三百八十萬元，有四百七十二人受惠。
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