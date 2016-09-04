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〈北部〉基隆美展頒獎 3首獎各抱回10萬

2016-09-04

〔記者俞肇福／基隆報導〕行之有年的「雞籠美展」，今年更名為「基隆美展」，並提高首獎「基隆獎」獎金為十萬元；三大賽事的首獎得主，分別是西方媒材─國立台灣藝術大學書畫系大三生黃千育，東方媒材─林當歸、攝影與新媒體藝術─林鴻田，喜愛繪畫的市長林右昌親自頒獎。

市長林右昌表示，今年基隆美展將原本美展的五大類整併為三大類，總計東方媒材有一一五件，西方媒材一三五件、攝影與新媒體藝術類二四八件，全國好手角逐競爭激烈，頗有全國比賽水準。

評審之一陶晴山表示，東方媒材賽事首獎是經過評審激辯，三次投票，最後才分出高下，得獎的林當歸作品中，水墨技巧運用的非常好，而創作者自畫打太極拳部分，光線處理得非常好。

林當歸表示，他的創作題目為扭轉乾坤，他的想法很單純，希望新政府上台能開創新局扭轉乾坤，讓國家能擺脫困局，讓人民能夠過好日子，期許新政府能讓自己願望成真。

黃千育說，自己得獎的作品「線型城市」，主要是以北投住家周邊街道為創作題材；黃千育說，自己去年參賽沒入圍，今年捲土重來，卻沒想到抱回首獎，感到很開心。

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  • 基隆美展東方媒材創作比賽，由林當歸水墨畫創作的「扭轉乾坤」拿下首獎。（記者俞肇福攝）

    基隆美展東方媒材創作比賽，由林當歸水墨畫創作的「扭轉乾坤」拿下首獎。（記者俞肇福攝）

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