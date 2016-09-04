〈北部〉創意與產業接軌 宜蘭椅可望量產
〔記者江志雄／羅東報導〕被視為宜蘭文創旗艦計畫的第四屆宜蘭椅設計大賞成績揭曉，香港設計師黎志豪以蘭陽平原好山好水當創作靈感，結合長椅與套圈圈遊具功能的「好山眾樂」，摘下創意組金獎，今年新增的實利組首獎從缺。
設計大賞頒獎 創意組由香港設計師奪金獎
宜蘭椅設計大賞分成創意組、實利組，吸引二十五國共五百多件作品參賽，經過評審後，昨天在羅東文化工場公布成績，由宜蘭縣長林聰賢頒獎；創意組前三名依序是「好山眾樂」、「抱抱豬」、「一二三積木椅」，實利組銀牌「一二三積木椅」、銅獎「啾啾之森」，「一二三積木椅」囊括兩項大獎。
實利組優秀作品 縣府媒合廠商生產上市
「讓宜蘭椅深入每個家庭！」宜蘭椅設計大賞參賽者，設計形形色色特色椅子，縣府將媒合廠商把實利組優秀作品量產上市，促成創意與產業接軌，盼在不久後，消費者可在市面購買宜蘭椅，帶回家給家人使用，或當成伴手禮分送親友，讓宜蘭椅品牌深化加值，成為宜蘭文化、地方美學傳遞媒介。
針對實利組首獎從缺，主辦單位說，入圍作品都有相當水準，審評團用高標準評分，最後做出從缺決定，歡迎更多優秀設計人明年報名挑戰，這個組別前三名，縣府分別購買五十張，以行動力挺設計師做出好作品。
創意組金獎作品「好山眾樂」設計成適合多名孩童乘坐的長椅，椅上有青山造型靠背，凸顯鮮明宜蘭地景意象，傳達好山好水歡聚共處、孩童在此無憂快樂成長意涵，與宜縣府打造兒童夢土願景緊緊相扣，成功奪下首獎，抱回二十萬元獎金。
比賽入圍作品在羅東文化工場展至十八日，二十三日到十月二日移師台北松山文創園區參展，宜蘭椅成果作品圖片及介紹，可上活動網站查詢，網址：http://goo.gl/wRpeDY。
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