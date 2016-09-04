| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉創意與產業接軌 宜蘭椅可望量產

2016-09-04

〔記者江志雄／羅東報導〕被視為宜蘭文創旗艦計畫的第四屆宜蘭椅設計大賞成績揭曉，香港設計師黎志豪以蘭陽平原好山好水當創作靈感，結合長椅與套圈圈遊具功能的「好山眾樂」，摘下創意組金獎，今年新增的實利組首獎從缺。

設計大賞頒獎 創意組由香港設計師奪金獎

宜蘭椅設計大賞分成創意組、實利組，吸引二十五國共五百多件作品參賽，經過評審後，昨天在羅東文化工場公布成績，由宜蘭縣長林聰賢頒獎；創意組前三名依序是「好山眾樂」、「抱抱豬」、「一二三積木椅」，實利組銀牌「一二三積木椅」、銅獎「啾啾之森」，「一二三積木椅」囊括兩項大獎。

實利組優秀作品 縣府媒合廠商生產上市

「讓宜蘭椅深入每個家庭！」宜蘭椅設計大賞參賽者，設計形形色色特色椅子，縣府將媒合廠商把實利組優秀作品量產上市，促成創意與產業接軌，盼在不久後，消費者可在市面購買宜蘭椅，帶回家給家人使用，或當成伴手禮分送親友，讓宜蘭椅品牌深化加值，成為宜蘭文化、地方美學傳遞媒介。

針對實利組首獎從缺，主辦單位說，入圍作品都有相當水準，審評團用高標準評分，最後做出從缺決定，歡迎更多優秀設計人明年報名挑戰，這個組別前三名，縣府分別購買五十張，以行動力挺設計師做出好作品。

創意組金獎作品「好山眾樂」設計成適合多名孩童乘坐的長椅，椅上有青山造型靠背，凸顯鮮明宜蘭地景意象，傳達好山好水歡聚共處、孩童在此無憂快樂成長意涵，與宜縣府打造兒童夢土願景緊緊相扣，成功奪下首獎，抱回二十萬元獎金。

比賽入圍作品在羅東文化工場展至十八日，二十三日到十月二日移師台北松山文創園區參展，宜蘭椅成果作品圖片及介紹，可上活動網站查詢，網址：http://goo.gl/wRpeDY

廣告
  • 第四屆宜蘭椅設計大賞成績揭曉，香港設計師黎志豪（左二）的「好山眾樂」摘下創意組金獎，「抱抱豬」（右）、「一二三積木椅」（左一）分別銀獎與銅獎。（記者江志雄攝）

    第四屆宜蘭椅設計大賞成績揭曉，香港設計師黎志豪（左二）的「好山眾樂」摘下創意組金獎，「抱抱豬」（右）、「一二三積木椅」（左一）分別銀獎與銅獎。（記者江志雄攝）

  • 宜蘭椅設計大賞入圍作品，即日起在羅東文化工場展出。（記者江志雄攝）

    宜蘭椅設計大賞入圍作品，即日起在羅東文化工場展出。（記者江志雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
護理之家11人上吐下瀉 疑食皿器具汙染

大溪區瑞源里的「元福護理之家」，二日晚上有十一位住友接受鼻胃管灌食牛奶後，突然出現腹瀉、嘔吐症狀，經消防隊員送醫，幸好病況穩定，已有四人出院…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：〈北部〉創意與產業接軌 宜蘭椅可望量產


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.