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〈北部〉竹東》青年玩夢舞台 草根音樂季續辦

2016-09-04

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣第一屆「竹東草根音樂季：夢想啟程」活動，為在地青年打造玩夢舞台，一連五場次共吸引超過五千人參與，昨天安排「竹東小世代」軸壓登場，廣獲鎮民回響：「竹東變得不一樣了！」竹東鎮公所決定明年持續推廣。

竹東鎮公所在暑假推出竹東草根音樂季，活動包含青春搖滾、舞力全開及竹東小世代三大主題，鎮公所統計，五場活動共有五十一組表演團隊，二百五十名音樂、舞蹈及藝術表演者報名參加；草間市集則吸引二十七組青年創業家加入，為傳統客家小鎮注入新氣象。

草根活動也推出「一公噸的愛」響應公益，募得三百多件愛心物資，分別贈予天主教聖方濟兒少中心、世光教養院、慢飛兒庇護工廠；愛心發票則捐贈長安養護中心。

昨天傍晚五點起，竹東青少年國樂團、「花栗鼠」等十多個社團和個人，在竹東鎮公所前圓環接力演出，搭配草間市集及3D光雕秀，吸引許多鄉親圍觀。

鎮長徐兆璋說，草根音樂季提供年輕子弟展現才華的舞台，公所將持續建置在地人才資料庫，期盼更多年輕人返鄉，以家鄉作為創業、築夢的出發點。

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