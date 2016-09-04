〈北部〉竹南》皮卡丘排排站 瓦楞紙巧手捲成

2016-09-04

竹南展出 陳意昌教DIY

〔記者許展溢／苗栗報導〕皮卡丘，皮卡丘來了！苗栗縣竹南鎮公所與鎮民代表會共同舉辦「台灣紙工藝展」，昨天在竹南鎮美術館開幕，六十三歲的工藝師陳意昌巧手將一張張瓦楞紙，捲成時下最夯的皮卡丘等卡通人物，讓小朋友為之瘋狂，跟著體驗手作可愛「紙捲娃娃」，展出至十八日。

哆啦A夢、天線寶寶、米老鼠及皮卡丘、可愛動物及人物像造型約兩百件，一同排排站在美術館裡。

創作者陳意昌在竹南開設蠟燭工廠，約六年前，他有感於傳統「剪紙工藝」費時瑣碎，發想將它簡單化，以一公分寬的瓦楞紙，捲成一個個可愛又立體的「紙捲娃娃」。

親子同樂 年長者活化雙手

陳意昌是台北人，他說，自己竹南、台北兩邊跑，近年來在各機關單位指導學生及長輩製作紙捲娃娃，自己每件作品約花十分鐘完成，這項工藝不困難，能讓人「專注」，也能幫助年長者雙手活化，小孩子精神集中，透過作品了解他們當下心情，不但是另類運動，也能增進親子感情。