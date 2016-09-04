〈北部〉歡慶新竹公園百歲 玻藝節開幕
十月十日 席絲史東壓軸獻唱
〔記者王駿杰／竹市報導〕慶祝新竹公園成立一百週年，新竹市國際玻璃藝術節昨天在新竹公園開幕，為期一個多月，除了玻璃藝術創作展覽，並安排室內爵士音樂表演等系列活動，十月十日閉幕當天，邀請丹麥國際知名爵士女伶席絲史東（Sidsel Storm）演出。
新竹市長林智堅昨天主持開幕，與前美國玻璃協會理事長尚恩．費羅（Shane Fero）、新加坡駐台辦事處主任白炳毅伉儷等貴賓及國內外玻璃藝術家、多名市議員和滿場民眾共同舉杯，還一起敲玻璃杯合奏生日快樂歌，歡慶新竹公園百歲生日。
林智堅說，今年國際玻璃藝術節以「舉杯喝采 」為主題，共展出二百多件玻璃藝術創作。
舉杯喝采 賞玻璃藝術聽爵士
其中，晶彩雲集館邀請美、日、丹麥、捷克等多國玻璃藝術名師參展，作品以簡約明亮的風格襯托出玻璃藝品的無瑕氣質；金玻幻影館以金玻獎得主黃錦堂作品「活島」為一大亮點，以珊瑚作題材，應用繁複的切割技巧及設計概念，表現生生不息的完美創作；喝采生活館則透過不同的日常情境布置，結合玻璃裝置藝術，展現生活美學。
中秋連假 寵物派對親子塗鴉
玻璃藝術節期間，每個週休假日都安排主題活動，九月十日、十一日舉辦野餐音樂派對饗宴；十五日至十七日中秋連假期間則有寵物派對、親子塗鴉大賽；二十四日、二十五日有泡泡音樂會；十月一日、二日由熱情的古巴騷莎（Salsa）音樂會登場，內容精彩，豐富多元。
此外，還有湖畔料亭的文創市集、戶外裝置藝術、大師示範暨講座、親子手作ＤＩＹ等；風城願景館內則有爵士音樂吧。
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標題：〈北部〉歡慶新竹公園百歲 玻藝節開幕
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