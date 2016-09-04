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〈北部〉客語童詩賽》國小姊妹花 雙雙獲獎

2016-09-04

羅瑞霞 感動寫阿爸肩頭

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕「阿爸个肩頭，係阿姆停船个港口，（亻厓）兜細人仔个生活希望。」第十二屆全國客語童詩創作大賽昨天頒獎，得獎者現場朗讀作品述說親情，感動人心。

主辦單位新竹縣客家文化發展協會理事長、新豐鄉長徐茂淦說，小小的童詩在數行之內給人感動的力量，近年來，公所也將得獎作品融入公共藝術，讓更多人看見客語童詩之美。

榮獲社會組第一名的羅瑞霞，將爸爸壯碩的肩頭比喻為停船的港口、家屋的棟樑，挑起一家生計，語意精準、描寫貼切，獲得評審肯定。

魏莉錞 憶阿太拿第一名

從小聽客家話長大的劉文萱，不想眼睜睜看著母語失傳，不但通過客語中級認證，也用心指導女兒，在家都說客語。她就讀新豐國小的兩個女兒魏靖娜、魏莉錞，分別獲得國小低、中年級組第一名和高年級組佳作，其中，莉錞回憶去年甫過世的阿太，撿柴燒、剁竹入灶景象，以童心呈現老一輩的勤儉精神。

童詩大賽今年共吸引各縣市一百三十三件作品參賽。得獎名單如下：

社會組第一名羅瑞霞、第二名林美雲、第三名魏良雄；國中組第一及第二名從缺、第三名范郁婷；國小高年級組第一名陳鉅升、第二名林雅惠、第三名范琇晴；國小低、中年級組第一名魏莉錞、第二名徐兆麟、第三名潘雨彤。

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  • 第十二屆全國客語童詩創作大賽昨天頒獎，社會組第一名羅瑞霞（右二）以《阿爸个肩頭》，道出阿爸平凡中的偉大。（記者廖雪茹攝）

    第十二屆全國客語童詩創作大賽昨天頒獎，社會組第一名羅瑞霞（右二）以《阿爸个肩頭》，道出阿爸平凡中的偉大。（記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣民劉文萱用心指導女兒客家話，在家都說母語，她就讀新豐國小的兩個女兒魏靖娜、魏莉錞，參賽全國客語童詩大賽雙雙獲獎。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣民劉文萱用心指導女兒客家話，在家都說母語，她就讀新豐國小的兩個女兒魏靖娜、魏莉錞，參賽全國客語童詩大賽雙雙獲獎。（記者廖雪茹攝）

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