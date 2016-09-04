〈北部〉苗124縣道落石 緊急搶通

2016-09-04

〔記者許展溢／苗栗報導〕連日下雨，苗栗縣山區落石不斷，一二四號縣道二十二．六公里處，即台三線轉往南庄路段，昨天土石嚴重崩塌，覆蓋路面土石高約兩公尺、寬約八公尺，雙線交通中斷，所幸未造成人車損傷，警方趕往現場拉起封鎖線，並提醒用路人行經留意。

苗栗縣政府工務處養護科長黃哲君說，緊急聯絡人員並運送機具到場處理，已在昨晚九點半左右單向搶通，交管雙向放行。