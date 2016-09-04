〈北部〉平交道柵欄故障》白沙屯進香客 卡1小時

2016-09-04

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯平交道東側柵欄昨天上午突然故障，柵欄放下後警鈴響不停，超過一小時，適逢假日，二百多名白沙屯拱天宮進香客進退不得，台鐵搶修人員以無線電連絡確認通霄、後龍之間沒有班車通過後，人工拉起柵欄讓民眾通過，花了一個多小時才搶修完成。

平交道西側的女菜販說，她看到柵欄放下後，警鈴持續響不停，卻沒看到火車通過，以為有火車故障。柵欄無法升降持續一小時，平交道柵欄旁有大批進香客枯等，五、六輛遊覽車也無法通過，她才察覺有異，懷疑柵欄故障，立即報警處理。

鐵路警方獲報，緊急通知台鐵人員前來修復，當地白東巡守隊趕來協助交管，不過，仍有人不耐久候，冒雨強行穿越。

台鐵維修人員檢修時，將柵欄放下測試，有家長帶小孩通過平交道，撐傘小孩突然被柵欄砸中，險象環生，幸無大礙。檢修過程中，台鐵人員先確定後龍到通霄路段無列車通過，才手動拉起柵欄，讓苦等民眾通過，花了一個多小時才檢修完成。