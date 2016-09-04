| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
受低壓帶影響 氣象局：中南部11縣市大雨特報 沒手腳女孩泳渡日月潭 郭韋齊辦到了！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉平交道柵欄故障》白沙屯進香客 卡1小時

2016-09-04

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯平交道東側柵欄昨天上午突然故障，柵欄放下後警鈴響不停，超過一小時，適逢假日，二百多名白沙屯拱天宮進香客進退不得，台鐵搶修人員以無線電連絡確認通霄、後龍之間沒有班車通過後，人工拉起柵欄讓民眾通過，花了一個多小時才搶修完成。

平交道西側的女菜販說，她看到柵欄放下後，警鈴持續響不停，卻沒看到火車通過，以為有火車故障。柵欄無法升降持續一小時，平交道柵欄旁有大批進香客枯等，五、六輛遊覽車也無法通過，她才察覺有異，懷疑柵欄故障，立即報警處理。

鐵路警方獲報，緊急通知台鐵人員前來修復，當地白東巡守隊趕來協助交管，不過，仍有人不耐久候，冒雨強行穿越。

台鐵維修人員檢修時，將柵欄放下測試，有家長帶小孩通過平交道，撐傘小孩突然被柵欄砸中，險象環生，幸無大礙。檢修過程中，台鐵人員先確定後龍到通霄路段無列車通過，才手動拉起柵欄，讓苦等民眾通過，花了一個多小時才檢修完成。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
平交道柵欄故障》白沙屯進香客 卡1小時

苗栗縣通霄鎮白沙屯平交道東側柵欄昨天上午突然故障，柵欄放下後警鈴響不停，超過一小時，適逢假日，二百多名白沙屯拱天宮進香客進退不得，台鐵搶修人員以無線電連絡確認通霄、後龍之間沒有班車通過後，人工拉起柵欄…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：〈北部〉平交道柵欄故障》白沙屯進香客 卡1小時


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.