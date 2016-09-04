〈北部〉草莓苗價飆高 大湖「警」急防竊

2016-09-04

病害加天熱 難培育缺貨

〔記者張勳騰／苗栗報導〕氣候異常加上炭疽病肆虐，苗栗縣大湖鄉草莓苗培育不易，市場缺貨，價格飆漲，每株破十元，甚至傳出有莓苗遭竊，警方已鎖定特定對象偵辦，並立即啟動「湖警守護草莓苗」專案，警民合作，加強轄內一百二十六個育苗地點巡邏勤務。

一株破十元 上千株失竊

大湖鄉是全國重要的草莓產區，種植面積約五百公頃。草莓農說，一公頃大概要四萬多株莓苗，但今年炭疽病肆虐，加上育苗期天氣太熱，草莓苗損傷慘重，價格跟著飆漲，每株要十多元，往年則是六到九元。

大湖鄉大窩山區近日更驚傳，有草莓農培育的莓苗被偷走一千多株，大湖警分局已鎖定特定對象偵辦。警方研判，可能是有不肖草莓農自身草莓苗不足，購買成本又過高，因此竊取他人或購買來路不明的草莓苗來種。

警追緝竊賊 巡邏育苗點

莓農說，四年前也因天候影響，莓苗大量枯死，造成全國大缺貨，牽動價格飆漲，莓苗被竊事件頻傳。不少育苗莓農只好自力救濟，還夜宿工寮「護苗」，如今又傳出莓苗竊案，希望警方能加強護苗，以免大家心血全部泡湯。

大湖警分局為防堵草莓苗竊案發生及不肖人士覬覦，立即啟動「湖警守護草莓苗」專案勤務，並透過警民合作彌補警力的不足，強化草莓園巡守勤務，形成治安維護網。

大湖警分局長陳宏賓說，分局即日起至十月中旬，每天不定時、不定點加強轄內一百二十六個育苗地點巡邏勤務，讓宵小無機可乘。