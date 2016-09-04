〈中部〉潭子國小老屋改建 廚藝教室沒明火
2016-09-04
〔記者歐素美／台中報導〕潭子國小日式校舍被列入歷史建物，文資處今年編列六千多萬元，將於年底進行修繕。潭子國小規劃重建後將設置蝴蝶生態館、生活講堂、廚藝教室及提供藝術家進駐等，市議員張雅旻擔心廚藝教室使用明火，恐危及建物，要求市府多注意安全計畫；文資處表示，配套措施做好就沒問題；潭子國小則表示，屆時將採用電磁爐而非明火。
潭子國小日式校舍為日治時期保留迄今的公學校宿舍，市府於一○一年公告潭子區南門街一巷九、十一、十三、十五及十七號共五棟建物為歷史建物，今年並編列六千四百萬元辦理修繕。文資處表示，潭子國小日式校舍經調查研究，目前已完成規劃設計的期中報告，期末報告通過後，年底即可動工修繕。
潭子國小校長洪宗瑜表示，日式校舍修繕經費預估需八千多萬元，一期工程兩年、經費六千四百萬元，將以本體建築為主；周邊景觀所需經費約兩千萬元，則列入二期工程。日式校舍修繕完成後，除一棟保留原貌，其餘將做為廚藝教室、蝴蝶生態館、生活講堂及提供藝術家進駐使用。
市議員張雅旻擔心廚藝教室使用明火，恐危及歷史建築安全，呼籲市府，修繕使用應在不破壞建物結構下保留日式校舍的原汁原味，並注意安全設計。
文資處表示，古蹟或歷史建物並未嚴格限制明火的使用，主要是配套措施要做好；洪宗瑜表示，該校有教學菜園供學生栽種蔬菜，校方為結合教學而規劃廚藝教室，因使用明火的消防安全規格較高，日式校舍廚藝教室只會使用電磁爐烹調。
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