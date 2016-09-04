| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
受低壓帶影響 氣象局：中南部11縣市大雨特報 沒手腳女孩泳渡日月潭 郭韋齊辦到了！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉國中老師憂食安 自然農法種紅茶

2016-09-04

推動飲食教育 讓學生認識茶、咖啡文化

〔記者陳建志／台中報導〕烏日溪南國中老師賴金源，從小幫忙家中務農，對於土地有特殊感情，因近年食安問題頻傳，為了讓學生從小建立良好的飲食習慣，少喝碳酸飲料、遠離酗酒文化，不但在魚池種植全程不噴農藥、除草劑、化學肥料的紅茶，還在學校推動飲食教育，讓學生認識茶、咖啡的文化。

從事教育工作超過卅年的賴金源老師說，自己出生在霧峰，從小跟著家人種龍眼、荔枝、鳳梨、香蕉，一直到大學都在家中幫忙農務，對於土地有特殊的情感；幾年前，因機緣開始在南投魚池種植由茶葉改良場研發出的台茶十八號紅玉紅茶，從採茶、揉捻、烘焙都和太太一手包辦。

賴金源說，近年食安問題頻傳，農藥殘留問題嚴重威脅國人健康，為了友善土地，整個栽培過程不使用農藥、除草劑、化學肥料，就連有機肥料也是採「寡肥」方式、不過量使用，甚至在茶園養雞除草、除蟲，希望栽培出讓自己、朋友都喝得健康的紅茶。

賴金源說，在國中任教近廿年，十多年前開始擔任總務主任，因掌管學生營養午餐，讓他更重視食材的安全和來源；尤其這幾年食品添加物頻出包，讓他更肯定從學生時代建立正確飲食習慣的重要。

因此，從去年開始，他將飲食教育融入童軍課、輔導課中，帶著國三同學喝紅茶、咖啡，了解飲茶、喝咖啡的文化和禮儀；除了在喝茶過程讓學生學習到沉澱心情，減少飲用碳酸飲料、含添加物飲料，甚至未來遠離酗酒、拚酒文化，讓同學建立健康的飲食習慣。

廣告
  • 烏日溪南國中老師賴金源投入紅茶栽培，整個過程不噴農藥、除草劑、化學肥料。 （記者陳建志翻攝）

    烏日溪南國中老師賴金源投入紅茶栽培，整個過程不噴農藥、除草劑、化學肥料。 （記者陳建志翻攝）

  • 賴金源去年開始在學校推廣喝紅茶、咖啡，讓學生減少喝碳酸飲料。 （記者陳建志翻攝）

    賴金源去年開始在學校推廣喝紅茶、咖啡，讓學生減少喝碳酸飲料。 （記者陳建志翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
石仙姑洗衣窟水源地疑蓋廁所 民憂污染

東汴國小附近飲用、洗衣水源太平區東汴里石仙姑洗衣窟，不但是東汴國小師生和附近民眾飲用水源，也是民眾多年來洗衣的地方，深具歷史文化意涵，但近日…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：〈中部〉國中老師憂食安 自然農法種紅茶


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.