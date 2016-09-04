〈中部〉國中老師憂食安 自然農法種紅茶
2016-09-04
推動飲食教育 讓學生認識茶、咖啡文化
〔記者陳建志／台中報導〕烏日溪南國中老師賴金源，從小幫忙家中務農，對於土地有特殊感情，因近年食安問題頻傳，為了讓學生從小建立良好的飲食習慣，少喝碳酸飲料、遠離酗酒文化，不但在魚池種植全程不噴農藥、除草劑、化學肥料的紅茶，還在學校推動飲食教育，讓學生認識茶、咖啡的文化。
從事教育工作超過卅年的賴金源老師說，自己出生在霧峰，從小跟著家人種龍眼、荔枝、鳳梨、香蕉，一直到大學都在家中幫忙農務，對於土地有特殊的情感；幾年前，因機緣開始在南投魚池種植由茶葉改良場研發出的台茶十八號紅玉紅茶，從採茶、揉捻、烘焙都和太太一手包辦。
賴金源說，近年食安問題頻傳，農藥殘留問題嚴重威脅國人健康，為了友善土地，整個栽培過程不使用農藥、除草劑、化學肥料，就連有機肥料也是採「寡肥」方式、不過量使用，甚至在茶園養雞除草、除蟲，希望栽培出讓自己、朋友都喝得健康的紅茶。
賴金源說，在國中任教近廿年，十多年前開始擔任總務主任，因掌管學生營養午餐，讓他更重視食材的安全和來源；尤其這幾年食品添加物頻出包，讓他更肯定從學生時代建立正確飲食習慣的重要。
因此，從去年開始，他將飲食教育融入童軍課、輔導課中，帶著國三同學喝紅茶、咖啡，了解飲茶、喝咖啡的文化和禮儀；除了在喝茶過程讓學生學習到沉澱心情，減少飲用碳酸飲料、含添加物飲料，甚至未來遠離酗酒、拚酒文化，讓同學建立健康的飲食習慣。
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